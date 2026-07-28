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الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني رئيساً جديداً للاتحاد القطري لكرة القدم

الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني (الشرق الأوسط)
الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني (الشرق الأوسط)
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الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني رئيساً جديداً للاتحاد القطري لكرة القدم

الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني (الشرق الأوسط)
الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني (الشرق الأوسط)

وافق المكتب التنفيذي بالاتحاد القطري لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، على تعيين الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيساً للاتحاد، والشيخ تميم بن محمد آل ثاني نائباً للرئيس، لاستكمال الدورة الحالية لمجلس الإدارة حتى عام 2027، على أن تتم المصادقة على القرار خلال الجمعية العمومية التي ستعقد في شهر سبتمبر (أيلول) المقبل.

وجاء هذا القرار خلال اجتماع المكتب التنفيذي لمناقشة الإجراءات والقرارات المتعلقة بالموسم الكروي المقبل والآلية المناسبة لاستكمال الدورة الحالية، وذلك عقب الاستقالة التي تقدم بها جاسم بن راشد البوعينين من منصب رئيس الاتحاد، ومحمد بن خليفة السويدي من منصب نائب الرئيس، حيث سبق للمكتب التنفيذي عقد اجتماع ترشح خلاله العضوان لشغل المقعدين الشاغرين وفقاً للوائح المعمول بها.

كما تطرق الاجتماع إلى آخر مستجدات وأنشطة الاتحاد، واستعرض تقريراً حول مشاركة المنتخب الوطني في بطولة كأس العالم 2026.

وشهد الاجتماع اتخاذ قرارات عدة، أبرزها استحداث مسابقة دوري الدرجة الثالثة إلى جانب دوري بنك الدوحة ودوري الدرجة الثانية، بالإضافة إلى الموافقة على مشاركة نادي الرفاع في بطولات الفئات السنية اعتباراً من الموسم الحالي.

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