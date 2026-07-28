«فيفا» يحظر 5 أندية سعودية من تسجيل اللاعبين

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، اليوم الثلاثاء، إدراج 5 أندية سعودية ضِمن قائمة الممنوعين من التسجيل. وضمّت القائمة أندية «العروبة» و«الطائي» و«الباطن» و«القلعة» و«الوطن»، حيث باتت هذه الأندية غير قادرة على تسجيل لاعبين جدد، سواء من المحترفين المحليين أم الأجانب، لحين تسوية الملفات المالية المتسببة في العقوبات ورفع الحظر رسمياً. وشهد موقف نادي «الباطن» تطورات إضافية بتلقّيه عقوبتين منفصلتين؛ إذ دخل القرار الأول حيز التنفيذ بتاريخ 21 يوليو (تموز) الحالي، بينما بدأ القرار الثاني بتاريخ 24 من الشهر نفسه.

وتصدر قرارات حظر القيد نتيجة وجود قضايا مالية أو مستحقات متأخرة، حيث يتعين على الأندية المعاقبة تسوية تلك الملفات والوفاء بالالتزامات لاستعادة حقها في قيد اللاعبين قبل إغلاق سوق الانتقالات.