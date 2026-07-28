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باريس: نقل المشتبه به في طعن 3 نساء إلى وحدة للطب النفسي

رجل مسلح بسكاكين يسير في باريس في اليوم الذي هاجم فيه ثلاث نساء (رويترز)
رجل مسلح بسكاكين يسير في باريس في اليوم الذي هاجم فيه ثلاث نساء (رويترز)
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باريس: نقل المشتبه به في طعن 3 نساء إلى وحدة للطب النفسي

رجل مسلح بسكاكين يسير في باريس في اليوم الذي هاجم فيه ثلاث نساء (رويترز)
رجل مسلح بسكاكين يسير في باريس في اليوم الذي هاجم فيه ثلاث نساء (رويترز)

أفادت النيابة العامة في باريس «وكالة الصحافة الفرنسية» بأن الرجل الذي أوقف الاثنين للاشتباه في اعتدائه على ثلاث نساء وطعنهن، نُقل من الحجز وأودع وحدة الطب النفسي التابعة للشرطة.

ولم تكشف السلطات هوية الرجل الذي أوقفه شرطي كان خارج الخدمة الاثنين، بعدما رصده وهو يطعن النسوة الثلاث في الدائرة السابعة عشرة بشمال غربي العاصمة.

واثنتان من المصابات جروحهن خطرة، لكن وضعهما ليس حرجاً، وفق وزارة الداخلية التي نقلت عن شهود إفادتهم بأن المهاجم أدلى بتصريحات غير مترابطة في موقع الحادث.

وأوضح مكتب المدعي العام في باريس أنه «عقب تقييم نفسي» أُجري الثلاثاء، «تبيّن أن الحالة النفسية للمشتبه به لا تسمح بإبقائه في الحجز» داخل زنزانة، وأنه يتلقى «رعاية نفسية».

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