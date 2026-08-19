العطوي: لا أبحث عن الأعذار... أتحمل «خروج الفتح»

‫قدم خالد العطوي مدرب الفتح التهنئة لفريق العلا بعد الفوز على العبور لدور الـ16 من بطولة كأس الملك.وقال العطوي في المؤتمر الصحافي "أبارك للعلا، استحق الفوز. حاولنا العودة في المباراة بأكثر من فرصة، وقدمنا ما لدينا، لكن لم نوفق في التسجيل".

‏وأضاف "أغلب العناصر الموجودة لم تخض أسبوعًا تدريبيًا كاملًا، ولم نتدرب معًا بالشكل الكافي، ونحتاج إلى الوقت. هارد لك لجماهيرنا ونعدهم بالأفضل في القادم.‏

وردًا على سؤال «الشرق الأوسط» حول مستجدات التعاقد مع حارس المرمى الجديد، قال العطوي "نتفاوض حاليًا مع حارس مرمى، والأمور أصبحت قريبة، ونأمل أن ينضم إلى الفريق قريبًا".

وعن المدة التي يحتاجها لتطبيق أفكاره مع الفريق، قال كرة القدم تحتاج إلى الوقت لتطبيق الأفكار وتحقيق الاستمرارية. وبكل صراحة، لدي مجموعة من اللاعبين خاضت 4 حصص تدريبية فقط، وأخرى حصتين، وهناك من لم يخض أي حصة تدريبية.‏وختم بالقول "نسابق الزمن للوصول إلى الانسجام المطلوب، لكنني لا أبحثعن أعذار وأتحمل كامل المسؤولية. وأكرر: نحتاج إلى الوقت".