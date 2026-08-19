بيسيرو عن عدم صعود العلا للأضواء: أنتم تعرفون ما حدث!

كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» عن وصول عرض شفهي من باير ليفركوزن بقيمة تقارب 25 مليون يورو للتعاقد مع الفرنسي موسى ديابي لاعب الاتحاد.

ووفق المصادر، فإن التأكيدات القادمة من القائمين على نادي الاتحاد تشير إلى أن ديابي يعد عنصراً مهماً في صفوف الفريق، ولا توجد نية حالياً للتخلي عنه، مع تمسك النادي باستمراره.

لكن ذلك لا يمثل إغلاقاً نهائياً للملف، خصوصاً أن ديابي، الذي يتقاضى نحو 13 مليون يورو سنوياً، كان قد طلب من النادي في نهاية الموسم الماضي السماح له بالرحيل في حال وصول عرض مقنع للنادي، وهو ما لم يحدث حتى الآن.

ووصل ديابي إلى تحضيرات الفريق منتصف يوليو (تموز) الماضي بجاهزية بدنية جيدة وحماس كبير، لكنه لم يخفِ عدم رضاه عن عدم وضوح مستقبله حتى الآن، في ظل استمرار المناقشات حول وضعه، ما يبقي إمكانية رحيله مفتوحة خلال الفترة الحالية.

وتزداد حساسية الملف في ظل الالتزامات المالية التي لا يزال نادي الاتحاد يتحملها جراء انتقال اللاعب قبل موسمين قادماً من أستون فيلا الإنجليزي، إذ يدفع النادي أقساطاً سنوية من قيمة الصفقة، على أن تستمر هذه الالتزامات حتى عام 2028.

ولم يشارك ديابي في مواجهة الاتحاد أمام النجمة ضمن بطولة كأس الملك، بعدما فضل فيسينغ إراحته، وقال المدرب رداً على سؤال لـ«الشرق الأوسط»: «قررت إراحة اللاعب، لدي 23 لاعباً، وفي كل مواجهة أختار اللاعبين الأكثر جاهزية».

ويرى الاتحاديون أن الفريق لا يزال بحاجة ماسة إلى مزيد من التعاقدات وتعزيز صفوفه قبل إغلاق فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في ظل اكتفاء النادي حتى الآن بإبرام صفقة أجنبية واحدة، من خلال التعاقد مع ديون لوبي قادماً من ألميريا الإسباني، الذي ينشط في دوري الدرجة الثانية الإسباني، إلى جانب التعاقد مع الثلاثي المحلي فارس عابدي وراكان الكعبي ومختار علي.