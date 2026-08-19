بيسيرو عن عدم صعود العلا للأضواء: أنتم تعرفون ما حدث!

أكد البرتغالي بيسيرو مدرب العلا أن فريقه حقق فوزا مستحقا على الفتح في بطولة كأس الملك.وقال في المؤتمر الصحافي "كانت مباراة جيدة أمام فريق منظم، وأظهرنا إمكانيات لاعبينا وتنظيمنا الجيد. عانينا بعد تسجيل الهدف، لكننا أجرينا تغييرات في وسط الملعب ونجحنا في الحد من خطورة المنافس.وأضاف "سعيد بالفوز وأهنئ اللاعبين على الأداء، لكنها مجرد مباراة ولم نحقق شيئًا بعد. علينا أن نتحلى بالتواضع ونواصل مسيرتنا بالطريقة نفسها.وردًا على سؤال «الشرق الأوسط» حول الفريق الذي يفضّل مواجهته في الدور المقبل من كأس الملك قال بيسيرو "بكل صراحة، ليس هناك فريق بعينه أفضل ملاقاته، وتركيزي الآن بالكامل منصب على مباراتنا المقبلة أمام الجبلين في دوري الدرجة الأولى.وزاد بالقول: نعرف أن هذا أول انتصار للعلا في كأس الملك، وهذا أمر مهم جدًا بالنسبة لنا، لكن الأهم الآن هو المباراة المقبلة وكل تركيزي منصب عليها.
وقال بيسيرو مدرب العلا ردًا على سؤال «الشرق الأوسط» حول التحدي الأكبر أمام الفريق لتحقيق الصعود" بصراحة، قدمنا موسمًا جيدًا في العام الماضي، وكنا نستحق الصعود من خلال ما قدمناه في الملعب؛ أنهينا الموسم في المركز الثاني وأنتم تعرفون ما حدث بعد ذلك".