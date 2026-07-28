الشعباني يتولى تدريب منتخب تونس لمدة 4 سنوات

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم، ​اليوم الثلاثاء، تعيين معين الشعباني مدرباً للمنتخب الأول لمدة 4 سنوات، خلفاً للمدرب هيرفي رينارد. ويأتي تعيين الشعباني (45 عاماً) بعد الخروج المخيِّب للآمال من دور ‌المجموعات لكأس ‌العالم، التي ​بدأت ‌تونس ⁠منافساته، ​تحت قيادة المدرب ⁠صبري لاموشي، الذي رحل بعد خسارة قاسية 5-1 أمام السويد في المباراة الأولى، ليحل محله المدرب الفرنسي رينارد لفترة قصيرة ⁠قاد فيها الفريق أمام ‌اليابان وهولندا.

وقال ‌الاتحاد التونسي، في ​بيان: «قرر المكتب ‌الجامعي للجامعة التونسية لكرة ‌القدم، المنعقد اليوم الثلاثاء 28 يوليو (تموز) 2026، تعيين الإطار الفني الجديد للمنتخب الوطني للأكابر، بقيادة ‌المدرب معين الشعباني، وذلك بموجب عقد يمتد لـ4 سنوات».

كان ⁠الشعباني ⁠قد رحل عن تدريب «نهضة بركان» المغربي قبل أيام، استعداداً لتولّي تدريب منتخب بلاده، في خطوةٍ ستكون الأُولى له في عالم كرة القدم الدولية.

وتستعدّ تونس لخوض تصفيات «كأس الأمم الأفريقية 2027»، ​التي تنطلق في ​سبتمبر (أيلول) المقبل.