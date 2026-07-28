المكون المفاجئ الذي يحول الزبادي إلى وجبة صحية ألذ

يُعد الزبادي من أكثر الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية، إذ يجمع بين البروتين والكالسيوم والبروبيوتيك، ما يجعله خياراً مثالياً للإفطار أو الوجبات الخفيفة. ورغم أن كثيرين يضيفون إليه الفاكهة أو المكسرات، فإن خبراء التغذية يشيرون إلى مكون قد لا يخطر على البال، لكنه يمنحه نكهة مميزة ويعزز قيمته الغذائية في الوقت نفسه، وهو مسحوق الكاكاو.

وتقول جينا ويرنر، اختصاصية التغذية: «الزبادي كنز في عالم التغذية، فهو متوفر، وغالباً ما يكون في متناول الجميع من حيث السعر، ومتعدد الاستخدامات بشكل لا يُصدق. كما أنه غني بالبروتين والكالسيوم والبروبيوتيك، ويُعد قاعدة رائعة لإضافة الكثير من العناصر الغذائية الأخرى إليه».

ويرتبط تناول الزبادي بانتظام بعدد من الفوائد الصحية، من بينها تحسين تنظيم مستويات السكر في الدم، والمساعدة في الحفاظ على مستويات صحية من الكوليسترول، وتقوية العظام، وتقليل خطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني وأمراض القلب.

وإذا كنت تبحث عن طريقة بسيطة لتجديد مذاق الزبادي اليومي، فإن إضافة مسحوق الكاكاو قد تكون خياراً مثالياً. فإلى جانب منحه نكهة الشوكولاتة الغنية، يوفر الكاكاو فوائد غذائية متعددة، وهو ما دفع خبراء التغذية إلى اعتباره إضافة تستحق التجربة، وفقاً لموقع «إيتينغ ويل».

لماذا يُنصح بإضافة مسحوق الكاكاو إلى الزبادي؟

غني بالألياف

توضح اختصاصية التغذية المعتمدة ليزا أندروز أن ملعقة طعام واحدة من مسحوق الكاكاو توفر نحو غرامين من الألياف الغذائية، مع احتوائها على كمية قليلة من السعرات الحرارية والكربوهيدرات.

وتساعد الألياف في دعم صحة الجهاز الهضمي، وتعزيز انتظام حركة الأمعاء، والحفاظ على مستويات صحية لكل من سكر الدم والكوليسترول. ونظراً إلى أن معظم البالغين لا يحصلون على الكميات اليومية الموصى بها من الألياف، التي تبلغ 25 غراماً للنساء و34 غراماً للرجال، فإن إضافة ملعقة من مسحوق الكاكاو إلى الزبادي قد تسهم في سد جزء من هذا النقص.

ولزيادة محتوى الألياف بصورة أكبر، يمكن إضافة الفاكهة أو البذور، مثل بذور الكتان أو بذور اليقطين، إذ تمنح هذه الإضافات، إلى جانب الزبادي ومسحوق الكاكاو، قيمة غذائية أعلى ونكهة أكثر تنوعاً.

وتشير أندروز أيضاً إلى أن حبوب الكاكاو، وهي الصورة غير المعالجة لمسحوق الكاكاو، تُعد خياراً جيداً آخر، لأنها تحتوي على كمية أكبر من الألياف.

قليل السكر

وتقول اختصاصية التغذية باتريشيا كوليزا إن مسحوق الكاكاو يُعد وسيلة رائعة للاستمتاع بنكهة الشوكولاتة دون إضافة سكريات أو سعرات حرارية كثيرة.

وتضيف أن هذه الميزة تمنح محبي الشوكولاتة فرصة للاستمتاع بمذاقها إلى جانب البروتين الموجود في الزبادي، وهو مزيج يساعد على تعزيز الشعور بالشبع والرضا.

ملعقة طعام واحدة من مسحوق الكاكاو توفر نحو غرامين من الألياف الغذائية (بيكسلز)

غني بالفلافانولات

يتميز مسحوق الكاكاو أيضاً بغناه بالفلافانولات، وهي مركبات نباتية معروفة بخصائصها المضادة للأكسدة والالتهابات.

وتوضح ويرنر أن مسحوق الكاكاو غير المحلى يحتوي على نسبة مرتفعة من هذه المركبات، التي تدعم صحة القلب وقد تساعد في الحد من الالتهابات.

وتشير أندروز إلى أن فوائد الفلافانولات لا تقتصر على ذلك، إذ توحي الأبحاث بأنها قد تسهم أيضاً في تقليل خطر الإصابة بأمراض التمثيل الغذائي، مثل داء السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية.

يحتوي على الثيوبرومين

وتوضح اختصاصية التغذية المسجلة لورين هاريس-بينكوس أن ملعقة كبيرة من مسحوق الكاكاو تحتوي على نحو 110 ملليغرامات من الثيوبرومين، وهو منبه خفيف قد يقدم فوائد محتملة للمزاج والتركيز، كما قد يساعد في الحد من الالتهابات.

وقد يدعم الثيوبرومين أيضاً صحة القلب والدماغ، ووظائف المناعة، وعمليات الأيض، إلا أن هذه الفوائد لا تزال بحاجة إلى مزيد من الدراسات لتأكيدها.

يمنح الزبادي نكهة أكثر متعة

قد يصبح تناول وجبة الإفطار أو الوجبة الخفيفة نفسها يوماً بعد يوم أمراً مملاً، ويُعد مسحوق الكاكاو وسيلة سهلة لإضفاء التنوع على الزبادي.

وتقول ويرنر إن مسحوق الكاكاو يحول الزبادي بسهولة إلى وجبة تشبه الحلوى، إذ يمنحه نكهة الشوكولاتة من دون الحاجة إلى إضافة السكر.

وتضيف: «يمنح الزبادي نكهة رائعة دون أي عناء، ويجعل الزبادي العادي أكثر متعة، كما يتناغم بشكل مثالي مع التوت والموز والجرانولا وغيرها من الإضافات».