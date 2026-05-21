الزبادي أم الجبن القريش... أيهما أفضل لخسارة الوزن وتعزيز الصحة؟

يبحث كثيرون عن أفضل الأطعمة التي تساعد على خسارة الوزن دون الشعور بالجوع، ويأتي الزبادي والجبن القريش في مقدمة الخيارات الصحية الغنية بالبروتين. لكن السؤال الذي يطرحه خبراء التغذية دائماً: أيهما أكثر فائدة لإنقاص الوزن وتحسين الصحة؟

حسب موقع «هيلث» العلمي، تشير الدراسات إلى أن كليهما يمكن أن يدعم خسارة الوزن بطرق مختلفة، إلا أن الفوائد تتوقف على طريقة تناولهما ونوعية النظام الغذائي بشكل عام.

الجبن القريش يتفوق في البروتين

يحتوي كل من الزبادي والجبن القريش على كميات جيدة من البروتين، لكنَّ الجبن القريش كامل الدسم يوفر كمية أعلى قليلاً من البروتين مقارنةً بالزبادي كامل الدسم.

ويُعد البروتين عنصراً أساسياً للحفاظ على الكتلة العضلية والشعور بالشبع لفترات أطول، وهو ما يساعد على التحكم في الوزن.

كما أن زيادة الكتلة العضلية تعني حرق مزيد من السعرات الحرارية حتى في أثناء الراحة.

ويتميز الجبن القريش باحتوائه على بروتين بطيء الهضم، مما يمنح الجسم إمداداً مستمراً بالأحماض الأمينية، كما قد يسهم في تحسين تعافي العضلات بعد التمارين الرياضية.

الزبادي يدعم صحة الأمعاء

يحتوي الزبادي على بكتيريا نافعة تُنتَج خلال عملية التخمير، الأمر الذي يرتبط بتحسين صحة الجهاز الهضمي ودعم التمثيل الغذائي.

وتشير أبحاث إلى أن هذه البكتيريا قد تساعد على التحكم في الوزن من خلال تنظيم الشهية وتحسين امتصاص العناصر الغذائية وتقليل الالتهابات داخل الجسم، إضافةً إلى دعم حساسية الإنسولين وتنظيم مستوى السكر في الدم.

أما الجبن القريش، فرغم أنه يمر بعملية تخمير أيضاً، فإن محتواه من البكتيريا النافعة يكون أقل غالباً بسبب اختلاف طرق التصنيع.

أيهما أقل في الصوديوم والسعرات؟

يمتاز الزبادي باحتوائه على كمية أقل من الصوديوم مقارنةً بالجبن القريش، مما يجعله خياراً مناسباً للأشخاص الذين يتبعون نظاماً غذائياً منخفض الملح.

كما تختلف السعرات الحرارية والدهون بين الأنواع المختلفة من المنتجين، إذ تحتوي الأنواع كاملة الدسم على سعرات ودهون أعلى، بينما توفر الأنواع قليلة أو خالية الدسم سعرات أقل.

كيف يمكن إدخالهما في النظام الغذائي؟

ينصح خبراء التغذية باستخدام الزبادي والجبن القريش كوجبات خفيفة أو إضافتهما إلى الوجبات الرئيسية بطرق متنوعة، مثل:

* إضافة الزبادي إلى الشوفان أو الفواكه أو العصائر الطبيعية.

* تناول الزبادي مع المكسرات والبذور للحصول على وجبة مشبعة.

* خلط الجبن القريش مع البيض لإعداد وجبة غنية بالبروتين.

* استخدام الجبن القريش والزبادي في إعداد الصلصات والوجبات الخفيفة الصحية.