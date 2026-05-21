صحتك

أعراض قصور القلب لدى النساء... كيف تختلف عن الرجال؟

نتائجه تظهر بشكل أقسى

  • كمبريدج - ولاية ماساشوستس الأميركية: «الشرق الأوسط»
في الصراع بين الجنسين، لا تُعتبر الإصابة بأمراض القلب نصراً بأي حال من الأحوال؛ ففي الوقت الذي يتقدم الرجال في الإصابة بها مبكراً، تُقلص النساء هذه الفجوة بعد سن انقطاع الطمث. وينطبق الأمر ذاته على مشكلة ذات صلة، وهي: قصور القلب.

قصور القلب

عند هذا الحد تنتهي أوجه التشابه إلى حد كبير؛ فنوع قصور (عجز) القلب heart failure الذي تتعرض النساء إلى الإصابة به، يختلف عن ذلك الشائع لدى الرجال. كما أن عوامل الخطر لهذا النوع - بما في ذلك السمنة والسكري وارتفاع ضغط الدم - تزيد من سوء النتائج لدى النساء أكثر من الرجال، وفقاً للكلية الأميركية لأمراض القلب «ACC».

وبناء على ذلك، تقول الدكتورة إميلي لاو، الأستاذة المساعدة في الطب بكلية الطب بجامعة هارفارد والمتخصصة في صحة القلب والأوعية الدموية للنساء، إن أعراض قصور القلب تظهر لدى النساء بشكل أقسى.

وتضيف الدكتورة لاو أن هذا الشكل من قصور القلب يعد «حالة صعبة تتطلب دخول المستشفى بصورة متكررة، وتتحمل النساء عبأها بشكل غير متناسب. وثمة خرافة تقول إن قصور القلب مرض يصيب الرجال فقط، وهذا ليس صحيحاً بالتأكيد».

نوعان رئيسيان

وفقاً للكلية الأميركية لأمراض القلب، يعاني نحو 7.4 مليون أميركي بالغ من قصور القلب، الذي يحدث عندما يعجز العضو عن ضخ كمية كافية من الدم لتلبية احتياجات الجسم. وفي الوقت الذي يصاب به أقل من واحد في المائة من البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و59 عاماً، ترتفع نسبة الإصابة إلى نحو 8 في المائة بين النساء في الفئة العمرية من 80 إلى 89 عاماً، مقارنة بنحو 6.6 في المائة لدى الرجال في نفس الفئة العمرية.

وعادة ما تُصاب النساء بنوع من المرض يُسمى «قصور القلب مع الحفاظ على الكسر القذفي - HFpEF»، مما يعني أن القلب ينقبض بشكل طبيعي، لكن البطينين (حجرتا الضخ الرئيسيتان) يعانيان من التصلب ولا يمتلئان بالدم بشكل صحيح. في المقابل، يكون الرجال أكثر عرضة للإصابة بـ«فشل القلب مع انخفاض الكسر القذفي - HFrEF»، مما يعني ضعف قدرة القلب على ضخ الدم. وتوضح الدكتورة لاو قائلة: «إن عامل الخطر الأكثر شيوعاً لهذا الشكل هو مرض الشريان التاجي - أي انسدادات الكوليسترول في الشرايين الرئيسية - وهذا النوع أكثر شيوعا لدى الرجال منه لدى النساء».

أعراض قصور القلب

تتضمن الأعراض الشائعة لكلا نوعي قصور القلب ما يلي:

- ضيق في التنفس.

- تورم في الساقين أو البطن.

- الإرهاق أو الضعف عند ممارسة التمارين الرياضية.

- الاستيقاظ مع الشعور بضيق التنفس. أو الحاجة إلى وسائد إضافية عند النوم.

- الدوار أو الشعور بخفة الرأس.

وتؤكد الدكتورة لاو أنه لا ينبغي تجاهل العلامات المبكرة لفشل القلب. وتقول: «إذا لاحظت أنك كنت قادرة في السابق على الاضطلاع بأشياء مثل صعود الدرج ونزوله دون مشكلات، والآن أصبح أي نشاط يجعلك تشعرين بضيق في التنفس أو بالإرهاق، فهذه علامة على وجوب خضوعك لمزيد من الفحص والتقييم».

عوامل الخطر النوعية لكل جنس

تختلف عوامل الخطر المؤدية لقصور القلب أيضاً بين الجنسين. إذ تقول الدكتورة لاو: «هناك عدد من عوامل الخطر الخاصة بالنساء التي يجب أخذها في الاعتبار». فالحمل يمكن أن يجهد القلب، كما أن علاجات الحالات الأكثر شيوعاً لدى النساء - مثل سرطان الثدي - قد تؤدي أحياناً إلى تضرر هذا العضو، ما يرفع من خطر الإصابة بقصور القلب مستقبلاً.

ووفقاً للكلية الأميركية لأمراض القلب، فإن النساء أكثر عرضة للإصابة بقصور القلب نتيجة ارتفاع ضغط الدم أو السكري، بينما يواجهه الرجال غالباً بعد التعرض لنوبة قلبية. وتوضح الدكتورة لاو ذلك قائلة: «الرجال المصابون بالسكري يواجهون ضعف خطر الإصابة بقصور القلب، لكن النساء المصابات بالسكري يواجهن خمسة أضعاف هذا الخطر».علاوة على ذلك، فإن النساء أكثر عرضة للإصابة بالتهابات في الأوعية الدموية وبطانة القلب، فضلاً عن تغيرات في آلية عمل الأوعية الدموية الدقيقة، وفقاً للكلية الأميركية لأمراض القلب. وقد يؤدي ذلك إلى مشكلات في القلب، حتى وإن كانت الشرايين التاجية للمرأة خالية من أي انسدادات ناتجة عن تراكم اللويحات الدهنية. وتختتم الدكتورة لاو مؤكدة أن كل هذه العوامل تعكس مدى أهمية تعرف النساء على أعراض قصور القلب مبكراً، وتشرح: «إن القدرة على تشخيص الحالة في وقت مبكر، تمكننا من البدء سريعاً بالعلاجات، التي تعالج المشكلات وتمنعها في آن واحد».

علاج أكثر فعالية

هل هناك علاج قد يكون أكثر فعالية للنساء؟ تعد معظم علاجات قصور القلب، والتي تتضمن الأدوية والأجهزة التي تحسن وظائف القلب، هي نفسها للرجال والنساء. ومع ذلك، قد يكون هناك دواء واحد أفضل للنساء مقارنة بالرجال.

وتقول الدكتورة إميلي لاو، الأستاذ المساعد في الطب بكلية الطب بجامعة هارفارد والمتخصصة في صحة القلب والأوعية الدموية للنساء، إن دواء يُدعى «ساكوبيتريل-فالسارتان sacubitril-valsartan» (إنتريستو - Entresto) - والذي يخفض ضغط الدم عن طريق حصر هرمون يؤدي لتضيق الأوعية الدموية - قد يفيد النساء المصابات بـ«قصور القلب مع الحفاظ على الكسر القذفي - HFpEF» أكثر من الرجال المصابين بنفس النوع من قصور القلب.

وتضيف الدكتورة لاو أنه على الرغم من عدم إجراء تجارب عشوائية محكومة لهذا الدواء - المعيار الذهبي في الأبحاث - خصيصاً على النساء، فإن خبراء القلب يتفقون على أن النساء المصابات بـ«قصور القلب مع الحفاظ على الكسر القذفي - HFpEF» اللواتي جربن بالفعل علاجات أخرى، ولا تزال تظهر عليهن الأعراض، يجب أن يفكرن في العلاج باستخدام «ساكوبيتريل-فالسارتان».

* رسالة هارفارد «مراقبة صحة المرأة»

ـ خدمات «تريبيون ميديا»

بدأ الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الاثنين، علاجاً إشعاعياً وقائياً بعد خضوعه لعملية جراحية الشهر الفائت لإزالة كتلة جلدية في فروة الرأس.

صحتك

كيف تفرق بين الإجهاد الحراري وضربة الشمس؟

رجل يبرِّد نفسه في نافورة أمام كاتدرائية برلين خلال يوم صيفي حار (رويترز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، قد ترتفع درجة حرارة الجسم بسهولة، مما قد يؤدي أحياناً إلى الإجهاد الحراري أو ضربة الشمس.

وبحسب شبكة «بي بي سي» البريطانية، يؤكد خبراء الصحة أن كبار السن والأطفال الصغار وأصحاب الأمراض المزمنة يُعدون الأكثر عرضة لمضاعفات الحر الشديد، خاصة خلال فترات الطقس الحار والرطوبة المرتفعة.

لكن ما الفرق بين الإجهاد الحراري وضربة الشمس؟

الإجهاد الحراري

يحدث الإجهاد الحراري عندما ترتفع درجة حرارة جسمك بشكل يفوق قدرته على تنظيمها بصورة طبيعية.

ويُعتبر التعرق الشديد والإعياء بالإضافة إلى الشعور بالحرارة الشديدة من أبرز العلامات التحذيرية.

وتشمل الأعراض الأخرى ما يلي:

*الصداع.

*الدوخة والتشوش.

*فقدان الشهية والغثيان.

*تشنجات في الذراعين والساقين والمعدة.

*سرعة التنفس أو النبض.

*ارتفاع درجة الحرارة إلى 38 درجة مئوية أو أكثر.

*الشعور بالعطش الشديد.

*قد يُصاب الأطفال الصغار، الذين قد لا يستطيعون التعبير عن شعورهم، بالخمول والنعاس.

ويمكن أن يُصيب الإجهاد الحراري أي شخص، بما في ذلك الأشخاص الأصحاء ذوو اللياقة البدنية العالية، خاصةً إذا مارسوا تمارين رياضية شاقة في درجات حرارة مرتفعة.

وقد يبدأ الإجهاد الحراري فجأة، خلال دقائق، أو تدريجياً، على مدار ساعات.

ضربة الشمس

قد يتطور الإجهاد الحراري إلى ضربة شمس، وهي حالة طبية طارئة. في هذه الحالة، يعجز الجسم عن تحمل الحرارة وترتفع درجة حرارته الداخلية بشكل خطير. وعندها يجب الحصول على مساعدة طبية عاجلة.

وتشمل أعراض ضربة الشمس التي تجب مراقبتها والتصرف فوراً عند ظهورها:

* استمرار الشعور بالتعب بعد نصف ساعة من الراحة وشرب الماء.

*عدم التعرق رغم الشعور بالحرارة الشديدة.

*درجة حرارة 40 درجة مئوية أو أعلى.

*سرعة التنفس أو ضيق التنفس.

*الشعور بالتشوش.

*نوبة صرع.

*فقدان الوعي أو عدم الاستجابة.

ماذا تفعل إذا كنت تعتقد أن شخصاً ما يعاني من الإجهاد الحراري أو ضربة الشمس؟

إذا كان شخص ما يعاني من الإجهاد الحراري، ينصح الخبراء بسرعة نقله إلى مكان بارد أو مظلل، مع إزالة الملابس الزائدة لتبريد الجسم قدر الإمكان.

كما يُفضل استخدام الماء البارد أو الكمادات الباردة على الرقبة وتحت الإبطين، مع تهوية الجسم باستمرار للمساعدة في خفض الحرارة.

ويجب تشجيع المصاب على شرب الماء والسوائل، مع البقاء بجانبه حتى تتحسن حالته.

ويؤكد الأطباء أن المصاب بالإجهاد الحراري يفترض أن يبدأ الشعور بالتحسن خلال 30 دقيقة، لكن إذا استمرت الأعراض أو ظهرت علامات ضربة الشمس، فيجب طلب الإسعاف فوراً باعتبار الحالة طارئة وقد تكون مهددة للحياة.

صحتك

7 هوايات لتعزيز صحة الدماغ

تعلم لغة جديدة مفيد لصحة الدماغ (جامعة باريس سيتي)
  • القاهرة : «الشرق الأوسط»
في عالم سريع الإيقاع، يلجأ كثيرون إلى تبسيط حياتهم اليومية وتقليل الضغوط عبر الالتزام بالروتين وتجنّب التحديات الذهنية. لكن خبراء صحة الدماغ يحذّرون من أن الوصول إلى مرحلة «الملل العقلي» قد يضر الدماغ أكثر مما يفيده، لأن العقل البشري يحتاج إلى قدر من التحدي والتجديد ليظل نشطاً وحاداً مع التقدم في العمر.

وبحسب الخبراء، فإن الحفاظ على القدرات المعرفية لا يتطلب أدوات معقدة أو تقنيات متقدمة، بل يمكن تحقيقه من خلال هوايات وأنشطة يومية بسيطة تساعد الدماغ على التكيف، وبناء مسارات عصبية جديدة، وتعزيز الذاكرة والتركيز والإبداع، حسب مجلة «Real Simple» الأميركية.

ويؤكد الدكتور ويليام نيلدز، كبير المسؤولين الطبيين في مراكز «غراي ماترز» لصحة الدماغ في الولايات المتحدة، أن الأنشطة التي تدفع الدماغ إلى تعلّم مهارات جديدة أو التفكير بطرق مختلفة تسهم في بناء مسارات عصبية جديدة وتحسين الأداء المعرفي.

من جانبها، توضح عالمة الأعصاب الأميركية إيميلي راديتي أن الهوايات التي تجمع بين التركيز والتنسيق والتعلم، مثل الموسيقى وتعلّم اللغات، تُعد من أكثر الأنشطة تأثيراً على صحة الدماغ.

كما تشير المستشارة النفسية ستايسي فيرنون، المتخصصة في صحة الدماغ بمركز «سنتر فور برين هيلث» في الولايات المتحدة، إلى أن أنشطة مثل القراءة، والتواصل الاجتماعي، وقضاء الوقت في الطبيعة، وممارسة الألعاب الذهنية، تساعد على تقليل التوتر وتعزيز المرونة الذهنية والإبداع.

وفيما يلي أبرز الهوايات التي يوصي بها علماء الأعصاب للحفاظ على صحة الدماغ:

الانضمام إلى نادٍ للقراءة

لا تقتصر فوائد القراءة على اكتساب المعرفة، بل تسهم أيضاً في توسيع آفاق التفكير والتعرّف إلى وجهات نظر جديدة، خصوصاً عند دمجها بالنقاش ضمن نوادي القراءة. ويرى الخبراء أن مناقشة الأفكار وتحليل الرسائل الأساسية في الكتب يعززان التفكير النقدي والقدرة على الابتكار.

قضاء الوقت في الطبيعة

وتساعد الأنشطة الخارجية مثل المشي وركوب الدراجات ومراقبة الطيور على تقليل التوتر وتحسين الحالة المزاجية. كما يمنح الوجود في الطبيعة الدماغ شعوراً بالهدوء والمرونة، ويعزز الإبداع والتفكير بشكل أكثر انفتاحاً.

التطوع وخدمة المجتمع

تشير الأبحاث إلى أن وجود هدف أو معنى في الحياة يرتبط بصحة دماغية أفضل. لذلك، يمكن للأنشطة التطوعية مثل العمل في بنوك الطعام أو الحدائق المجتمعية أن تسهم في تقليل التوتر.

ممارسة الألعاب الذهنية

تساعد الألعاب التي تعتمد على التفكير واتخاذ القرار، مثل الشطرنج والألغاز وألعاب الطاولة، على تنشيط الدماغ وتعزيز مهارات حل المشكلات. وينصح الخبراء بتجربة أنواع جديدة من الألعاب بانتظام.

تعلم العزف على آلة موسيقية

يُعد تعلّم الموسيقى من أكثر الأنشطة فائدة للدماغ، إذ يجمع بين الحركة والتركيز والذاكرة والمعالجة السمعية في آنٍ واحد.

تعلم لغة جديدة

ورغم أن تعلّم اللغات يصبح أكثر صعوبة مع التقدم في العمر، فإنه يمثل تدريباً قوياً للدماغ، لأنه يتطلب تركيزاً مستمراً وتبديلاً بين أنظمة لغوية مختلفة. وتشير بعض الدراسات إلى أن التعدد اللغوي قد يؤخر ظهور أعراض الخرف لعدة سنوات.

تجربة أشياء جديدة

يؤكد الخبراء أن العامل الأهم للحفاظ على نشاط الدماغ هو تعريضه لتجارب جديدة وغير مألوفة. ويمكن تحقيق ذلك من خلال تغييرات بسيطة في الروتين اليومي، مثل اختيار طرق مختلفة أثناء المشي، أو تعلم لعبة جديدة، أو تجربة أساليب تفكير غير معتادة.

ويشدد الخبراء على أن الدماغ يعمل بكفاءة أعلى عندما يواجه تحديات جديدة تتطلب التكيف وحل المشكلات، في حين أن الاستهلاك السلبي للمحتوى اليومي لا يكفي للحفاظ على نشاطه الذهني على المدى الطويل.

صحتك

أطعمة طبيعية تدعم النظر وتقوي المناعة

الأغذية أفضل وسيلة للحصول على الاحتياج اليومي من فيتامين أ (موقع هيلث)
  • القاهرة : «الشرق الأوسط»
يشير خبراء التغذية إلى أن فيتامين «أ» من العناصر الغذائية الأساسية التي لا يستطيع الجسم إنتاجها بشكل طبيعي، مما يجعل الحصول عليه من الغذاء ضرورة للحفاظ على الصحة العامة، خصوصاً صحة العين والجهاز المناعي.

ويؤدي هذا الفيتامين دوراً حيوياً في عدد من وظائف الجسم، من بينها دعم الرؤية، وتنظيم عمل الجهاز المناعي، والمساهمة في نمو الخلايا وتكاثرها، إضافة إلى الحفاظ على صحة الجلد والأغشية المخاطية والأعضاء الحيوية مثل القلب والرئتين والكليتين، وفق مجلة «Prevention» الأميركية.

وتوضح اختصاصية التغذية الأميركية جوانا جريج أن فيتامين «أ» ضروري لعمل شبكية العين وقدرتها على التكيف مع الإضاءة المنخفضة، محذّرة من أن نقصه قد يؤدي إلى مشكلات بصرية خطيرة، مثل ضعف الرؤية الليلية.

كما تشير خبيرة التغذية الأميركية لورين تويغ إلى أن هذا الفيتامين يوجد في الغذاء بصورتين رئيسيتين. الأولى هي «الريتينويدات»، وهي الشكل النشط من فيتامين «أ»، وتوجد في المنتجات الحيوانية مثل الكبد والبيض والحليب. ويتميز هذا النوع بأنه جاهز للاستخدام داخل الجسم دون الحاجة إلى تحويله.

أما الصورة الثانية فهي «الكاروتينات» وهي أصباغ طبيعية تمنح الفواكه والخضراوات ألوانها الزاهية، وتوجد في الأطعمة الملوّنة مثل الجزر والبطاطا الحلوة. ويحوّل الجسم هذه المركبات إلى فيتامين «أ» عند الحاجة، إلى جانب دورها كمضادات أكسدة تساعد في حماية الخلايا من التلف.

من جانبها، تشير اختصاصية التغذية الأميركية آمي شابيرو، إلى أن الاحتياج اليومي من فيتامين «أ» يقدَّر بنحو 900 ميكروغرام للرجال، و700 ميكروغرام للنساء.

وتُحذر شابيرو من أن نقصه قد يسبب مشكلات صحية خطيرة تشمل ضعف الرؤية الليلية وجفاف العين، وقد يصل في الحالات الشديدة إلى العمى، فضلاً عن زيادة خطر الإصابة بالعدوى ومشكلات الجهاز التنفسي.

ويتفق خبراء التغذية على أن الأطعمة الغنية بفيتامين «أ» متنوعة بشكل كبير، إذ يأتي الجزر في مقدمة المصادر النباتية بفضل احتوائه على كميات مرتفعة من «البيتا كاروتين»، إلى جانب البطاطا الحلوة التي توفر جرعات قد تتجاوز الاحتياج اليومي.

كما تُعد الخضراوات الورقية الداكنة، مثل الكيل والسبانخ، من المصادر الغنية بهذا الفيتامين، إضافة إلى البروكلي والبازلاء والفلفل الأحمر والطماطم، وهي أطعمة تساعد في رفع مستوياته داخل الجسم.

وتشير أبحاث غذائية إلى أن بعض الفواكه، مثل المشمش المجفف والشمام والمانجو والجريب فروت، توفر كميات جيدة من فيتامين «أ»، إلى جانب فوائد إضافية تتمثل في الألياف والفيتامينات الأخرى.

كذلك تحتوي بعض المنتجات الحيوانية على نِسب مرتفعة من فيتامين «أ»، مثل السلمون والبيض والحليب المدعم، بالإضافة إلى الجبن، خصوصاً جبن الماعز.

ويُعد كبد البقر من أغنى المصادر الغذائية بهذا الفيتامين، إذ يحتوي على تركيزات عالية جداً قد تغطي الاحتياج اليومي في كمية صغيرة للغاية. كما تسهم بعض الدهون، مثل الزبد، في توفير كميات أقل منه، لكنها تظل مصدراً إضافياً عند تناولها باعتدال.

ويشير الخبراء إلى أن التوازن الغذائي، القائم على تنويع تناول الخضراوات والفواكه والبروتينات الحيوانية، يظل الوسيلة الأكثر أماناً وفاعلية للحصول على الاحتياج اليومي من هذا الفيتامين الحيوي.

