تثبيت خوض ميدلزبره مواجهة التأهل للممتاز أمام هال سيتي غداً

بعد عقوبة استبعاد ساوثهامبتون إثر فضيحة تجسس على منافسيه وخضوعه للتحقيق أمام الاتحاد الإنجليزي

لاعبو ساوثهامبتون وشعور بالصدمة بعد ضياع فرصة التأهل للدوري الممتاز (رويترز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
  • لندن: «الشرق الأوسط»
أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، أمس، فتح تحقيق مع نادي ساوثهامبتون بعد اعترافه بالتجسس على 3 من منافسيه في دوري الدرجة الأولى (تشامبيونشيب) خلال الموسم الحالي، وذلك عقب قرار لجنة تأديبية مستقلة تابعة لرابطة الدوري باستبعاده من خوض نهائي الملحق المؤهل إلى الدوري الممتاز، وخصم 4 نقاط من رصيده بالموسم المقبل.

وجرى استبعاد ساوثهامبتون من الملحق عقب إقراره بمراقبة تدريبات المنافسين خلال 72 ساعة التي تسبق المباريات، ما أسفر عن إعادة ميدلزبره لمواجهة هال سيتي في النهائي الفاصل المقرر غداً، إذا لم يحدث تعديل على الموعد. ويحصل الفائز في المباراة، التي توصف غالباً بأنها «الأغلى في كرة القدم»، على بطاقة الصعود إلى الدوري الممتاز، إلى جانب عوائد مالية مستقبلية تقدر بنحو 200 مليون جنيه إسترليني (268.1 مليون دولار). وقال الاتحاد الإنجليزي، في بيان: «سنبدأ الآن التحقيق، ولن ندلي بمزيد من التعليقات حتى استكمال تقييم الأدلة». وكان ساوثهامبتون قد تقدم باستئناف ضد العقوبة، معتبراً أنها «غير متناسبة»، لكن اللجنة التأديبية رفضته. وبدورها، أكدت رابطة الدوري الإنجليزي تثبيت العقوبة، التي تشمل أيضاً توجيه توبيخ رسمي للنادي، ما يفرض على فريق الساحل الجنوبي تحويل تركيزه سريعاً نحو إعادة البناء داخل الملعب وخارجه. وكان ساوثهامبتون قد أقرّ بالتجسس على حصة تدريبية لميدلزبره قبل مباراة قبل نهائي الملحق الفاصل، إضافة إلى وقائع مماثلة طالت أكسفورد يونايتد وإبسويتش تاون في وقت سابق من الموسم.

ووقعت الحالات الثلاث بعد تعيين توندا إيكرت مدرباً رئيسياً للفريق في أوائل ديسمبر (كانون الأول).

هل توندا إيكرت مدرب ساوثهامبتون هو المسؤول عن فضحية التجسس (رويترز)

وقال فيل بارسونز، الرئيس التنفيذي لنادي ساوثهامبتون، إن العقوبات المفروضة «قاسية ولا تتناسب مع الحدث بشكل واضح». ووصف ليو شينزا، لاعب العام في ساوثهامبتون، العقوبة بأنها «مفجعة»، وقال إن جماهير النادي «تستحق بالتأكيد أفضل من ذلك»، وكتب عبر حسابه على «إنستغرام»: «لقد بذلنا كل ما في وسعنا من أجل هذا الحلم. يوماً بعد يوم، تضحية تلو أخرى، مؤمنين دائماً بقدرتنا على إعادة هذا النادي إلى حيث ينتمي». وأضاف: «بالنسبة لي، كان حلم اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز شيئاً كافحت من أجله بكل ما أملك. لهذا السبب أشعر بألم شديد».

وكان هال سيتي قد طالب بحصوله على بطاقة الصعود المباشر بعد استبعاد ساوثهامبتون. واقترح أجون إيليغالي، مالك نادي هال سيتي: «نستحق الحصول على بطاقة التأهل المباشر للدوري الممتاز لأن ميدلزبره خسر جولة قبل نهائي الملحق». لكن رابطة الدوري أعادت ميدلزبره، رغم خسارته أمام ساوثهامبتون 1-2 في مجموع مباراتي نصف نهائي الملحق، وسيخوض بذلك اللقاء الفاصل الذي سيقام غداً في ملعب ويمبلي بلندن.

ويحصل الفائز على 200 مليون جنيه إسترليني (268.68 مليون دولار) على مدى 3 مواسم من خلال عائدات البثّ والرعاية والمدفوعات التعويضية.

ورغم أن فيل بارسونز، الرئيس التنفيذي لساوثهامبتون، قال إن النادي يقبل بالغرامة، فإنه رفض العقوبة القاسية، وقال: «عقوبة لا تتناسب مع حجم المخالفة». وصدر بيان من ساوثهامبتون، قال فيه: «هذه نتيجة مخيبة للآمال للغاية لكل من له صلة بالنادي. ندرك مدى الألم الذي سيشعر به مشجعونا ولاعبونا وموظفونا وشركاؤنا التجاريون والمجتمع الأوسع الذي قدّم دعماً كبيراً للفريق طوال الموسم، نعتذر مرة أخرى لكل من تأثر بهذا الأمر».

وأضاف البيان: «يتمتع نادي ساوثهامبتون لكرة القدم بتاريخ عريق وأسس قوية، لكن من الواضح أن الثقة تحتاج الآن إلى إعادة بناء. وسيبدأ هذا العمل على الفور».

وقال المحامي أندرو ستريت: «يمكن القول إن قرار (سلطات كرة القدم في واقعة) ساوثهامبتون هو أحد أكثر القرارات التأديبية الرياضية تأثيراً حتى الآن، وهو كذلك بالتأكيد من حيث تأثيره المالي المحتمل». وأوضح: «سينظر الرعاة واللاعبون والأندية الأخرى الآن في تفاصيل القرار وتداعياته، التي من بينها إنهاء التعاقدات أو المطالبة بالتعويض عن أي مخالفة لبنود الإضرار بالسمعة التي غالباً ما يصرّ عليها الرعاة».

رئيس توتنهام: نجاح فريق كرة القدم ليس الدافع وراء قراراتنا

نجا توتنهام هوتسبير من الهبوط في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز بعد موسم ثانٍ من المعاناة، مما دفع الرئيس غير التنفيذي بيتر تشارينغتون، إلى الإعلان عن التزام النادي بإعادة البناء، بعد أن كان يسمح في السابق للنجاح الكروي بأن يكون ثانوياً في عملية صنع القرار.

وفاز توتنهام على إيفرتون 1 - صفر الأحد، وأنهى الموسم في المركز الـ17 في الترتيب، وهو المركز نفسه الذي احتله العام الماضي. وكان النادي على وشك الهبوط لأول مرة منذ عام 1977، قبل أن يتولى المدرب روبرتو دي زيربي المسؤولية ويقوده إلى بر الأمان.

وساند مشجعو توتنهام الفريق بأعداد كبيرة، ولكن بعد دعم فريقهم طوال 90 دقيقة، وبمجرد أن خفّت الاحتفالات الأولية، ظهرت هتافات ولافتات ضد إدارة النادي.

وتولى تشارينغتون المنصب في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعد رحيل الرئيس التنفيذي دانييل ليفي الذي خدم النادي لفترة طويلة قاربت 25 عاماً، حيث وافق ملاك النادي وهي شركة «إي إن آي سي»، بقيادة رجل الأعمال البريطاني جو لويس وعائلته، على إعادة هيكلة شاملة للنادي.

وكتب تشارينغتون في رسالة إلى مشجعي توتنهام على موقع النادي على الإنترنت: «بوصف ذلك جزءاً من هذه العملية، اكتشفنا بعض الحقائق المزعجة».

وأضاف: «الصفات التي تميز توتنهام؛ كرة القدم التي نقدمها، وطموحنا، والعلاقة بين الفريق ومشجعيه، سُمح لها بالتلاشي. لم يكن النجاح الكروي هو الدافع وراء قراراتنا. لم تكن لدينا الخبرة المناسبة في المناصب الرئيسية. لم نبنِ تشكيلات جيدة بما يكفي للمنافسة في الدوري الأقوى في العالم».

وتابع تشارينغتون عرض التزامات النادي تجاه مشجعيه، التي تشمل بناء فريق يجمع بين الخبرة والشباب والقيادة بشكل متوازن للمنافسة عند أعلى المستويات.

وأضاف أن توتنهام «سيستثمر خلال عدة فترات انتقال لإعادة البناء وتحقيق التوازن والتقوية، حيث يمثل هذا الصيف خطوة أولى مهمة في هذا العمل».

«رولان غاروس»: الروسي أندريه روبليف يلحق بركب المتأهلين للدور الثاني

لحق الروسي أندريه روبليف بركب المتأهلين للدور الثاني ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان غاروس)، وذلك بعد فوزه على البيروفي إغناسيو بيوس.

ونجح روبليف، المصنف رقم 13 عالمياً، في الفوز على بيوس، المتوج مؤخراً بلقب بطولة هامبورغ للتنس بعد فوزه على الأميركي تومي بول في النهائي الذي أقيم قبل يومين.

وفاز روبيلف على بيوس بثلاث مجموعات مقابل واحدة، بواقع 3-6 و7-6 و3-6 و5-7.

من جانبه فاز النرويجي كاسبر رود على الروسي رومان صافيولين بثلاث مجموعات مقابل مجموعتين في مباراة مثيرة.

ونجح رود في الفوز على منافسه بواقع 2-6 و6-7 و7-5 وصفر-6 و2-6 ليتأهل للدور الثاني.

وفي باقي المباريات، فاز الأميركي تومي بول على الأسترالي رينكي هيجيكاتا 6-4 و3-6 و5-7 و4-6، فيما فاز الأرجنتيني فرانسيسكو سيروندولو على الهولندي بوتيك فان دي زاندشلوب 3-6 و5-6 و6-7 و4-6، وفاز الإيطالي فلافيو كوبولي على مواطنه أندريا بيلغرينو 4-6 و6-7 و3-6.

خاميس رودريغيز ولويس دياز يقودان تشكيلة كولومبيا للمونديال

يقود القائد خاميس رودريغيز ولويس دياز جناح بايرن ميونيخ تشكيلة منتخب كولومبيا في كأس العالم لكرة القدم التي أعلنها المدرب نيستور لورينزو يوم الاثنين، استعداداً للبطولة التي ستقام الشهر المقبل في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وتعود كولومبيا إلى كأس العالم بعد غيابها عن النهائيات في قطر عام 2022، إذ ستشارك للمرة السابعة. وسيقود رودريغيز، الذي فاز بجائزة الحذاء الذهبي في كأس العالم 2014 في البرازيل، تشكيلة من اللاعبين ذوي الخبرة تضم أيضاً ثنائي كريستال بالاس دانييل مونوز وجيفرسون ليرما.

وتأهل فريق المدرب لورينزو بعد حملة تصفيات قوية في أميركا الجنوبية، وسيسعى لتحسين أفضل نتيجة له في كأس العالم وهي الوصول إلى دور الثمانية في عام 2014.

وتقيم كولومبيا معسكراً في بوغوتا قبل خوض مباراتين وديتين ضد كوستاريكا في الأول من يونيو (حزيران) والأردن في السابع من يونيو، وتستهل مشوارها في المجموعة 11 ضد أوزبكستان في 17 يونيو.

كما ستواجه الكونغو الديمقراطية والبرتغال في دور المجموعات.

