فودين وبالمر أبرز المستبعَدين من تشكيلة إنجلترا في «كأس العالم»

ستتوجه إنجلترا للمشاركة في كأس العالم لكرة القدم 2026، الشهر المقبل، دون كثير من الوجوه المألوفة، بعد أن قرر المدرب توماس توخيل استبعاد لاعبيْ خط الوسط فيل فودين وكول بالمر من تشكيلة من 26 لاعباً أعلن عنها الجمعة.

وشهدت التشكيلة مفاجأة بعودة إيفان توني، مهاجم برنتفورد السابق ولاعب الأهلي السعودي الحالي، والذي لم يلعب سوى سبع دقائق مع المنتخب منذ بطولة أوروبا 2024.

واستُدعي كوبي ماينو لاعب وسط مانشستر يونايتد بعد عودته إلى مستواه في النصف الثاني من الموسم، لكن لم يكن هناك مكان لزميله في يونايتد هاري مغواير الذي شكّل أحد أعمدة دفاع إنجلترا في البطولات الأخيرة.

واستُبعد من التشكيلة الظهير الأيمن لريال مدريد ‌ترينت ألكسندر-أرنولد الذي لم ‌يشارك سوى مرة واحدة مع إنجلترا منذ تولى توخيل ‌المسؤولية في يناير (كانون الثاني) 2025.

وسيصبح لاعب وسط برنتفورد المخضرم جوردان هندرسون، المفضل لدى توخيل لصفاته القيادية، ثاني لاعب إنجليزي يشارك في أربع نسخ من كأس العالم بعد بوبي تشارلتون.

وتجلّى مرة أخرى حسم توخيل وولاؤه للاعبين الذين قدموا أداء جيداً تحت قيادته أكثر من أولئك الذين يتمتعون بالبريق؛ إذ اختار الألماني عدداً من اللاعبين الذين لم يشاركوا في أي دقائق سابقة في البطولة.

وضمت التشكيلة ثمانية لاعبين فقط ممن شاركوا في كأس العالم 2022 بقطر، عندما وصلت إنجلترا إلى ‌دور الثمانية.

وقال توخيل للتطبيق الرسمي لمنتخب ‌إنجلترا بعد الإعلان عن التشكيلة: «أحب القرارات الصعبة، وأحب القرارات القاسية - فهي تضفي نوعاً من الحماس».

وأضاف: «هذا ‌ما تحتاج إليه لإكمال المشوار. من الصعب إرضاء الجميع. في النهاية، علينا اختيار التشكيلة ‌التي نحن كجهاز فني مقتنعون بها ونؤمن بها حقاً. كل ما أعرفه عن كرة القدم الدولية وكل ما أسمعه عنها هو أنها تتعلق بالتناغم. إنها تتعلق بالطاقة والتواصل والثقة بيني وبين اللاعبين».

وكان فودين لاعب مانشستر سيتي، وبالمر لاعب تشيلسي، يتنافسان على مركز صانع ‌اللعب، لكنهما وجدا أن توخيل تجاوزهما بعد أن مر اللاعبان بموسم مخيب للآمال.

كذلك لم يكن هناك مكان لمورغان جيبس-وايت لاعب وسط نوتنغهام فورست رغم موسمه المثير للإعجاب. وواتكينز هو واحد من سبعة مهاجمين في التشكيلة التي ستعتمد مجدداً بشكل كبير على أهداف القائد هاري كين.

وتشكل إنجلترا واحدة من أبرز المرشحين للفوز بالبطولة التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وستلعب في المجموعة الـ12 التي تضم كرواتيا وغانا وبنما.

وفيما يلي تشكيلة إنجلترا:

حراس المرمى: جوردان بيكفورد (إيفرتون) ودين هندرسون (كريستال بالاس) وجيمس ترافورد (مانشستر سيتي).

المدافعون: ريس جيمس (تشيلسي)، وإزري كونسا (أستون فيلا)، وجاريل كوانساه (باير ليفركوزن)، وجون ستونز و مارك غويهى ونيكو أورايلي (ثلاثي مانشستر سيتي)، ودان بيرن وتينو ليفرامنتو (ثنائي نيوكاسل يونايتد) وجيد سبنس (توتنهام).

لاعبو الوسط: ديكلان رايس وإبريتشي إيزي (ثنائي آرسنال)، وإليوت أندرسون (نوتنغهام فورست)، وكوبي ماينو (مانشستر يونايتد)، وجوردان هندرسون (برنتفورد)، ومورغان روجرز (أستون فيلا)، وجود بلينغهام (ريال مدريد).

المهاجمون: هاري كين (بايرن ميونيخ)، إيفان توني (الأهلي السعودي)، أولي واتكينز (أستون فيلا)، بوكايو ساكا ونوني مادويكي (ثنائي آرسنال)، ماركوس راشفورد (برشلونة)، أنتوني جوردون (نيوكاسل).