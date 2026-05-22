الرياضة رياضة عالمية

فودين وبالمر أبرز المستبعَدين من تشكيلة إنجلترا في «كأس العالم»

    لندن: «الشرق الأوسط»
ستتوجه إنجلترا للمشاركة في كأس العالم لكرة القدم 2026، الشهر المقبل، دون كثير من الوجوه المألوفة، بعد أن قرر المدرب توماس توخيل استبعاد لاعبيْ خط الوسط فيل فودين وكول بالمر من تشكيلة من 26 لاعباً أعلن عنها الجمعة.

وشهدت التشكيلة مفاجأة بعودة إيفان توني، مهاجم برنتفورد السابق ولاعب الأهلي السعودي الحالي، والذي لم يلعب سوى سبع دقائق مع المنتخب منذ بطولة أوروبا 2024.

واستُدعي كوبي ماينو لاعب وسط مانشستر يونايتد بعد عودته إلى مستواه في النصف الثاني من الموسم، لكن لم يكن هناك مكان لزميله في يونايتد هاري مغواير الذي شكّل أحد أعمدة دفاع إنجلترا في البطولات الأخيرة.

واستُبعد من التشكيلة الظهير الأيمن لريال مدريد ‌ترينت ألكسندر-أرنولد الذي لم ‌يشارك سوى مرة واحدة مع إنجلترا منذ تولى توخيل ‌المسؤولية في يناير (كانون الثاني) 2025.

وسيصبح لاعب وسط برنتفورد المخضرم جوردان هندرسون، المفضل لدى توخيل لصفاته القيادية، ثاني لاعب إنجليزي يشارك في أربع نسخ من كأس العالم بعد بوبي تشارلتون.

وتجلّى مرة أخرى حسم توخيل وولاؤه للاعبين الذين قدموا أداء جيداً تحت قيادته أكثر من أولئك الذين يتمتعون بالبريق؛ إذ اختار الألماني عدداً من اللاعبين الذين لم يشاركوا في أي دقائق سابقة في البطولة.

وضمت التشكيلة ثمانية لاعبين فقط ممن شاركوا في كأس العالم 2022 بقطر، عندما وصلت إنجلترا إلى ‌دور الثمانية.

وقال توخيل للتطبيق الرسمي لمنتخب ‌إنجلترا بعد الإعلان عن التشكيلة: «أحب القرارات الصعبة، وأحب القرارات القاسية - فهي تضفي نوعاً من الحماس».

وأضاف: «هذا ‌ما تحتاج إليه لإكمال المشوار. من الصعب إرضاء الجميع. في النهاية، علينا اختيار التشكيلة ‌التي نحن كجهاز فني مقتنعون بها ونؤمن بها حقاً. كل ما أعرفه عن كرة القدم الدولية وكل ما أسمعه عنها هو أنها تتعلق بالتناغم. إنها تتعلق بالطاقة والتواصل والثقة بيني وبين اللاعبين».

وكان فودين لاعب مانشستر سيتي، وبالمر لاعب تشيلسي، يتنافسان على مركز صانع ‌اللعب، لكنهما وجدا أن توخيل تجاوزهما بعد أن مر اللاعبان بموسم مخيب للآمال.

كذلك لم يكن هناك مكان لمورغان جيبس-وايت لاعب وسط نوتنغهام فورست رغم موسمه المثير للإعجاب. وواتكينز هو واحد من سبعة مهاجمين في التشكيلة التي ستعتمد مجدداً بشكل كبير على أهداف القائد هاري كين.

وتشكل إنجلترا واحدة من أبرز المرشحين للفوز بالبطولة التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وستلعب في المجموعة الـ12 التي تضم كرواتيا وغانا وبنما.

وفيما يلي تشكيلة إنجلترا:

حراس المرمى: جوردان بيكفورد (إيفرتون) ودين هندرسون (كريستال بالاس) وجيمس ترافورد (مانشستر سيتي).

المدافعون: ريس جيمس (تشيلسي)، وإزري كونسا (أستون فيلا)، وجاريل كوانساه (باير ليفركوزن)، وجون ستونز و مارك غويهى ونيكو أورايلي (ثلاثي مانشستر سيتي)، ودان بيرن وتينو ليفرامنتو (ثنائي نيوكاسل يونايتد) وجيد سبنس (توتنهام).

لاعبو الوسط: ديكلان رايس وإبريتشي إيزي (ثنائي آرسنال)، وإليوت أندرسون (نوتنغهام فورست)، وكوبي ماينو (مانشستر يونايتد)، وجوردان هندرسون (برنتفورد)، ومورغان روجرز (أستون فيلا)، وجود بلينغهام (ريال مدريد).

المهاجمون: هاري كين (بايرن ميونيخ)، إيفان توني (الأهلي السعودي)، أولي واتكينز (أستون فيلا)، بوكايو ساكا ونوني مادويكي (ثنائي آرسنال)، ماركوس راشفورد (برشلونة)، أنتوني جوردون (نيوكاسل).

فشل فولفسبورغ في اجتياز ملحق البقاء وهبط إلى دوري الدرجة الثانية الألماني لكرة القدم بعد خسارته أمام بادربورن 1-2 إياباً، الاثنين، بعد التمديد.

وودّع فولفسبورغ بطل ألمانيا عام 2019، دوري الأضواء للمرة الأولى منذ 1997، بعدما كان تعادل ذهاباً على أرضه سلباً قبل خسارته خارج الديار في مباراة خاض معظمها منقوصاً إثر طرد الدنماركي يواكيم مايليه في الدقيقة 14.

وعلى الرغم من تقدّم فولفسبورغ بهدف دزينان بيتشينوفيتش بعد ثلاث دقائق من انطلاق المباراة، عادل فيليب بيلبيا (38) بل أن يمنح لورين كوردا فريقه الفوز في الوقت الإضافي (100).

ومنذ صعوده الأول في ربيع 1997، لم يغادر فولفسبورغ «البوندسليغا»، حيث خاض 29 موسماً متتالياً بين الكبار، وتوّج عام 2009 بلقب الدوري الوحيد في تاريخه. وفي ربيع 2015، حلّ وصيفاً في البطولة وأحرز كأس ألمانيا.

وكان فولفسبورغ، المملوك لعملاق صناعة السيارات الألماني فولكسفاغن، قد ضمن بقاءه مرتين عبر الملحق في 2017 و2018.

ومنذ إعادة العمل بنظام الملحق عام 2009، أصبح بادربورن رابع فريق من الدرجة الثانية يحقق الصعود عبر هذه المباريات، بعد نورمبرغ (2009)، فورتونا دوسلدورف (2012) وأونيون برلين (2019).

وسيخوض بادربورن موسمه الثالث في «البوندسليغا» بعد موسمي 2014-2015 و2019-2020 اللذين أنهاهما في المركزين الثامن عشر والأخير، ما أدى إلى هبوطه في المرتين.

نجا توتنهام هوتسبير من الهبوط في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز بعد موسم ثانٍ من المعاناة، مما دفع الرئيس غير التنفيذي بيتر تشارينغتون، إلى الإعلان عن التزام النادي بإعادة البناء، بعد أن كان يسمح في السابق للنجاح الكروي بأن يكون ثانوياً في عملية صنع القرار.

وفاز توتنهام على إيفرتون 1 - صفر الأحد، وأنهى الموسم في المركز الـ17 في الترتيب، وهو المركز نفسه الذي احتله العام الماضي. وكان النادي على وشك الهبوط لأول مرة منذ عام 1977، قبل أن يتولى المدرب روبرتو دي زيربي المسؤولية ويقوده إلى بر الأمان.

وساند مشجعو توتنهام الفريق بأعداد كبيرة، ولكن بعد دعم فريقهم طوال 90 دقيقة، وبمجرد أن خفّت الاحتفالات الأولية، ظهرت هتافات ولافتات ضد إدارة النادي.

وتولى تشارينغتون المنصب في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعد رحيل الرئيس التنفيذي دانييل ليفي الذي خدم النادي لفترة طويلة قاربت 25 عاماً، حيث وافق ملاك النادي وهي شركة «إي إن آي سي»، بقيادة رجل الأعمال البريطاني جو لويس وعائلته، على إعادة هيكلة شاملة للنادي.

وكتب تشارينغتون في رسالة إلى مشجعي توتنهام على موقع النادي على الإنترنت: «بوصف ذلك جزءاً من هذه العملية، اكتشفنا بعض الحقائق المزعجة».

وأضاف: «الصفات التي تميز توتنهام؛ كرة القدم التي نقدمها، وطموحنا، والعلاقة بين الفريق ومشجعيه، سُمح لها بالتلاشي. لم يكن النجاح الكروي هو الدافع وراء قراراتنا. لم تكن لدينا الخبرة المناسبة في المناصب الرئيسية. لم نبنِ تشكيلات جيدة بما يكفي للمنافسة في الدوري الأقوى في العالم».

وتابع تشارينغتون عرض التزامات النادي تجاه مشجعيه، التي تشمل بناء فريق يجمع بين الخبرة والشباب والقيادة بشكل متوازن للمنافسة عند أعلى المستويات.

وأضاف أن توتنهام «سيستثمر خلال عدة فترات انتقال لإعادة البناء وتحقيق التوازن والتقوية، حيث يمثل هذا الصيف خطوة أولى مهمة في هذا العمل».

لحق الروسي أندريه روبليف بركب المتأهلين للدور الثاني ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان غاروس)، وذلك بعد فوزه على البيروفي إغناسيو بيوس.

ونجح روبليف، المصنف رقم 13 عالمياً، في الفوز على بيوس، المتوج مؤخراً بلقب بطولة هامبورغ للتنس بعد فوزه على الأميركي تومي بول في النهائي الذي أقيم قبل يومين.

وفاز روبيلف على بيوس بثلاث مجموعات مقابل واحدة، بواقع 3-6 و7-6 و3-6 و5-7.

من جانبه فاز النرويجي كاسبر رود على الروسي رومان صافيولين بثلاث مجموعات مقابل مجموعتين في مباراة مثيرة.

ونجح رود في الفوز على منافسه بواقع 2-6 و6-7 و7-5 وصفر-6 و2-6 ليتأهل للدور الثاني.

وفي باقي المباريات، فاز الأميركي تومي بول على الأسترالي رينكي هيجيكاتا 6-4 و3-6 و5-7 و4-6، فيما فاز الأرجنتيني فرانسيسكو سيروندولو على الهولندي بوتيك فان دي زاندشلوب 3-6 و5-6 و6-7 و4-6، وفاز الإيطالي فلافيو كوبولي على مواطنه أندريا بيلغرينو 4-6 و6-7 و3-6.

