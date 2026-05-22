«دورة ستراسبورغ»: مبوكو تلحق نافارو في النهائي

فازت الكندية فيكتوريا مبوكو على نظيرتها الرومانية جاكلين كريستيان بمجموعتين لواحدة، في الدور نصف النهائي من دورة ستراسبورغ للتنس، لتصعد إلى نهائي البطولة.

وسجلت مبوكو فوزها بواقع 7/ 6 (7/ 3) و3/ 6 و6/ 2، لتضرب موعداً مع الأميركية إيما نافارو في المباراة النهائية، والتي كانت قد فازت على مواطِنتها آن لي، في وقت سابق، الجمعة، بنصف النهائي.

وبدأت مبوكو، التي تُعد المصنفة الأولى في البطولة، مشوارها بالفوز على الفرنسية لويس بواسون في دور الـ16، ثم على الكندية ليلي آني فيرنانديز في دور الثمانية.

ويُعد هذا النهائي هو الأول الذي تصل إليه الكندية مبوكو منذ وصولها إلى المباراة النهائية في بطولة قطر المفتوحة في شهر فبراير (شباط) الماضي، لكنها في ذلك الوقت خسرت من التشيكية كارولينا موتشوفا.