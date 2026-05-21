«رولان غاروس»: سابالينكا وسينر يقودان تحركاً احتجاجياً قبل انطلاق البطولة

أعلن عدد من أبرز لاعبي ولاعبات التنس أنهم سيقلصون مشاركتهم في اليوم الإعلامي الخاص ببطولة رولان غاروس ثاني البطولات الأربع الكبرى، الجمعة، في خطوة احتجاجية ضد ما يعتبرونه «حصة غير عادلة» من عائدات بطولات «غراند سلام».

ويشارك في هذا التحرك سبعة من أصل أفضل عشرة لاعبين في فئتَي الرجال والسيدات، من بينهم البيلاروسية أرينا سابالينكا، والإيطالي يانيك سينر.

ويطالب اللاعبون بزيادة حصتهم من إيرادات البطولات الأربع الكبرى إلى أكثر من 22 في المائة، مقارنةً بالنسبة الحالية التي لا تتجاوز 15 في المائة أو أقل.

ووفق مصدر قريب من اللاعبين لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، يعتزم المشاركون تقليص مدة تفاعلهم الإعلامي إلى نحو 15 دقيقة فقط، في خطوة رمزية تهدف إلى الضغط على المنظمين.

ويضم التحرك عدداً من أبرز النجوم المصنفين لدى الرجال، إلى جانب سينر، مثل الألماني ألكسندر زفيريف (3)، والكندي فيليكس أوجييه-ألياسيم (5)، والأميركي بن شيلتون (6)، والروسي دانييل مدفيديف (7)، والأميركي تايلور فريتس (8)، والأسترالي أليكس دي مينور (9)، والروسي أندري روبليف (13)، والنرويجي كاسبر رود (17)، والتشيكي جاكوب منشيك (28).

في المقابل، يغيب عن القائمة الإسباني كارلوس ألكاراس المصنّف الثاني عالمياً الذي انسحب من البطولة بسبب الإصابة، والصربي نوفاك ديوكوفيتش (4)، والكازاخستاني ألكسندر بوبليك (10).

أما في فئة السيدات، فتشارك إلى جانب سابالينكا كل من البولندية إيغا شفيونتيك (3)، والأميركيتين كوكو غوف (4) وجيسيكا بيغولا (5)، والأوكرانية إيلينا سفيتولينا (7)، والروسية ميرا أندرييفا (8)، والسويسرية بيليندا بنتشيتش (11)، والإيطالية جازمين باوليني باوليني (13)، والأميركية ماديسون كيز (19).

في المقابل، لن تشارك في هذا التحرك بعض اللاعبات العشر الأوليات مثل الأميركية أماندا أنيسيموفا (6)، والكندية فيكتوريا مبوكو (9)، والتشيكية كارولينا موخوفا (10).

وتستغرق المؤتمرات الصحافية التقليدية قبل انطلاق البطولات عادة أقل من 15 دقيقة، إلا أن اللاعبين يعتزمون إما إنهاءها فور تجاوز هذا الحد أو إلغاء المقابلات التلفزيونية اللاحقة.

ويأمل اللاعبون أن يشكل هذا التحرك ضغطاً إضافياً على منظمي «رولان غاروس» قبل اجتماع مرتقب بين ممثلي اللاعبين ومسؤولي الاتحاد الفرنسي لكرة المضرب؛ الجهة المنظمة للبطولة.