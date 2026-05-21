دورة هامبورغ: البيروفي بوس يواصل مفاجآته… ويبلغ نصف النهائي

واصل البيروفي إجناسيو بوس عروضه القوية في بطولة هامبورغ للتنس، بعدما حجز مقعده في الدور نصف النهائي للبطولة المقامة على الملاعب الرملية في ألمانيا، ضمن التحضيرات الأخيرة قبل انطلاق بطولة فرنسا المفتوحة الأحد المقبل.

ونجح بوس في التفوق على الفرنسي أوغو هومبير بعد مواجهة امتدت لثلاث ساعات، حسمها بنتيجة 6-3 و5-7 و6-3 في الدور ربع النهائي.

وضرب اللاعب البيروفي موعداً في المربع الذهبي مع الأميركي أليكساندر كوفاسيفيتش، الذي تجاوز الأرجنتيني كاميلو أوغو كارابيلي بنتيجة 6-4 و6-7 و6-2.

وفي مواجهة أخرى، بلغ الأميركي تومي بول الدور نصف النهائي عقب فوزه على الألماني دانييل ألتماير بنتيجة 6-2 و7-5.

وسيواجه بول في نصف النهائي الأسترالي أليكس دي مينور، الذي تأهل بدوره بعد فوزه على الإيطالي لوتشيانو دارديري بنتيجة 6-0 و6-3.