«دورة ستراسبورغ»: إيما نافارو تحسم نصف النهائي «الأميركي»

فازت الأميركية إيما نافارو على مُواطنتها آن لي بمجموعتين دون رد، في الدور نصف النهائي من بطولة ستراسبورغ الدولية للتنس، الجمعة.

وفازت نافارو بنتائج أشواط 6/ 1 و6/ 3 لتعبر إلى المباراة النهائية، وتنتظر الفائزة من المواجهة التي تجمع بين الكندية فيكوريا مبوكو، والرومانية جاكلين كريستيان.

وشقّت نافارو طريقها نحو النهائي بالتغلب على منافِسات أخريات على قدر كبير من القوة، حيث تغلبت على التشيكية سارة بليك في دور الـ 32، ثم الأميركية إيفا جوفيك في دور الـ16، وهزمت الصينية شواي تشانغ بصعوبة في دور الثمانية.

أما آن لي التي ستبدأ، يوم الأحد المقبل، مشوارها في بطولة رولان غاروس بمواجهة شواي تشانغ، فقد واصلت نتائجها المحبطة في الفترة الأخيرة، بعدما كانت قد ودعت بطولة روما للتنس، من دور الـ64 بالخسارة من الروسية ليودميلا سامسونوفا.