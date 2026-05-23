ناغلسمان لا يشعر بالقلق من غياب نوير عن نهائي كأس ألمانيا

لا يشعر مدرب المنتخب الألماني، يوليان ناغلسمان، بالقلق حيال غياب حارس مرماه المخضرم مانويل نوير عن نهائي كأس ألمانيا، رغم الإصابة التي تعرض لها قبل انطلاق كأس العالم 2026.

ويعاني نوير، حارس مرمى بايرن ميونيخ البالغ 40 عاماً، من إصابة في عضلة الساق اليسرى، ستمنعه من المشارَكة في المباراة النهائية أمام شتوتغارت، مساء السبت.

ومن المقرَّر أن يبدأ لاعبو المنتخب الألماني تجمعهم يوم الأربعاء؛ استعداداً لخوض كأس العالم 2026، التي تُقام بين 11 يونيو (حزيران) و19 يوليو (تموز) في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، على أن تغادر بعثة المنتخب إلى الولايات المتحدة في الثاني من يونيو.

وأكد ناغلسمان، في تصريحات لقناة الاتحاد الألماني لكرة القدم، أنَّ غياب نوير عن النهائي «لا يمثل أي مشكلة على الإطلاق»، مشيداً بالتنسيق القائم بين بايرن ميونيخ والجهاز الفني للمنتخب الألماني.

وقال المدرب الألماني: «ناقشنا معاً إيجابيات وسلبيات مشارَكة نوير في المباراة. وبسبب الشد العضلي والإصابة البسيطة، من الأفضل ألا يخوض اللقاء».

وأضاف: «من وجهة نظر المنتخب الوطني، من الجيد أن يحصل على بضعة أيام إضافية من الراحة، حتى ينضم إلينا وهو في أفضل حالاته».

كما أوضح ناغلسمان أنَّ المخاطرة بإشراك نوير في مباراة كبيرة قبل المونديال قد تؤدي إلى نتائج عكسية، قائلاً: «لن تكون هناك أي فائدة إذا تألق في مباراة مميزة، ثم لم يصبح جاهزاً للمشارَكة مع المنتخب».