الكونغو تفاجئ العالم وتحبط برتغال رونالدو بالتعادل

استهلت البرتغال بقيادة النجم المخضرم كريستيانو رونالدو رحلتها نحو محاولة الفوز باللقب للمرة الأولى في تاريخها، بتعادل مخيب مع جمهورية الكونغو الديمقراطية 1-1 الأربعاء في هيوستن، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الـ11 لمونديال 2026.
وتقدمت البرتغال منذ الدقيقة السادسة عبر جواو نيفيز، لكن الكونغو الديمقراطية في أول ظهور لها في النهائيات العالمية منذ 52 عاماً أدركت التعادل والنقطة الأولى في تاريخها، عبر يوان ويسا (5+45).
وتضم المجموعة؛ الوافدة الجديدة أوزبكستان، وكولومبيا، اللتين تلتقيان لاحقاً على ملعب «أستيكا» في مكسيكو سيتي.