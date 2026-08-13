الأرجنتيني جاياردو ضمن قائمة المرشحين لتدريب منتخب الإكوادور

دخل الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، المدير الفني السابق لريفر بليت، دائرة المرشحين لتولي تدريب منتخب الإكوادور خلفاً لسيباستيان بيكاسيسي.
وذكرت شبكة «تي واي سي» الإعلامية الرياضية الأرجنتينية اليوم الخميس، أن جاياردو أجرى محادثة أولية غير رسمية مع فرانسيسكو إيجاس، رئيس الاتحاد الإكوادوري لكرة القدم، دون التوصل إلى اتفاق حتى الآن، في ظل إمكانية استمرار المفاوضات لفترة طويلة.
ويحظى جاياردو بميزة كونه مدرباً متاحاً في الوقت الحالي، في وقت يفضل فيه الاتحاد الإكوادوري عدم التعاقد مع مدرب مرتبط بمشروع آخر، وهو ما يصعب مهمة التعاقد مع الأرجنتيني لويس زوبيلديا، مدرب فلومينينسي البرازيلي، الذي يعد أيضاً من أبرز المرشحين.
وكان جاياردو دخل ضمن دائرة المرشحين لتدريب منتخب أوروجواي عقب رحيل مارسيلو بيلسا، قبل أن يختار الاتحاد الأوروجوياني دييجو فورلان لقيادة المنتخب