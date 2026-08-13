زيدان يستعين برجاله السابقين في ريال مدريد... وبارتيز مدرباً لحراس فرنسا

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، الخميس، عن جزء من الجهاز الفني للمدرب الجديد للمنتخب زين الدين زيدان، والذي يضم عدداً من الأسماء التي سبق أن عملت معه في ريال مدريد، إلى جانب الحارس الأسطوري فابيان بارتيز.

وسيتولى بارتيز، بطل العالم مع فرنسا عام 1998 وصاحب 87 مباراة دولية، مهمة تدريب حراس المرمى، بعدما سبق له العمل مستشاراً مع المنتخب خلال حقبتَي ريمون دومينيك ولوران بلان.

واستعان زيدان أيضاً بعدد من مساعديه السابقين في ريال مدريد، يتقدمهم دافيد بيتوني وحميدو مسيدي، إلى جانب غريغوري دوبون في مجال الاستراتيجية والأداء، وستيفان بلان لمراقبة وتحليل أداء المنافسين.

ومن المنتظر استكمال تشكيل الجهاز الفني بحلول سبتمبر (أيلول) المقبل، قبل أول تجمع للمنتخب في عهد زيدان، والذي يسبق مواجهة تركيا في دوري الأمم الأوروبية يوم 25 من الشهر نفسه.

وعلى الصعيد الإداري، سيواصل محمد صنهاجي العمل مع المنتخب في ملفَّي اللوجستيات والأمن، في حين يشهد الجهاز الطبي تغييرات أيضاً؛ إذ يتولى هيرفي كولادو المهمة خلفاً للطبيب فرانك لوغال، الذي عمل مع المنتخب طوال حقبة ديدييه ديشان منذ عام 2012.