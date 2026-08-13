دوكو متحمس لحقبة ماريسكا مع مانشستر سيتي ويشكر غوارديولا

أبدى البلجيكي جيريمي دوكو حماسه للعمل تحت قيادة إنزو ماريسكا، المدير الفني الجديد لمانشستر سيتي، مؤكداً أن النهج الهجومي للمدرب الإيطالي يتناسب مع إمكاناته، خصوصاً اعتماده الكبير على لاعبي الأجنحة.

وجاءت تصريحات دوكو عقب تمديد عقده مع النادي الإنجليزي حتى عام 2031، إذ أوضح أنه تابع مباريات الفريق الودية ولاحظ أسلوباً جذاباً سبق أن شاهده مع فرق ماريسكا السابقة.

وقال دوكو إن المدرب يمنح الأجنحة دوراً أساسياً في صناعة الخطورة الهجومية، مؤكداً استعداده لتنفيذ متطلباته وتقديم أفضل ما لديه داخل الملعب.

وعن طموحاته، أشار اللاعب البلجيكي إلى رضاه عن الموسم الماضي، بعدما نافس سيتي على عدة جبهات وحقق لقبين، مؤكداً أن هدفه في المرحلة المقبلة يتمثل في المنافسة على جميع البطولات ومواصلة تطوير مستواه ومساهمته مع الفريق.

كما وجّه دوكو رسالة تقدير إلى مدربه السابق بيب غوارديولا، مشيراً إلى أنه تعلم الكثير خلال فترة العمل معه، وأن المدرب الإسباني كان له دور مهم في مسيرته مع مانشستر سيتي ووصوله إلى مرحلة توقيع عقده الجديد.