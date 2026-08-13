ألافيس يفسخ عقد ماراش بسبب «تراجع متعمد» في مستواه

أعلن ديبورتيفو ألافيس الإسباني، الخميس، إنهاء عقد مدافعه الصربي نيكولا ماراش، قبل عام من نهايته، مبرراً قراره بوجود «تراجع واضح وطوعي ومستمر» في أداء اللاعب.

وأوضح النادي أن القرار جاء استناداً إلى تقرير داخلي تضمن بيانات فنية وتكتيكية، خلص إلى أن ماراش تعمد خفض مستوى أدائه اليومي بصورة ملحوظة.

وأشار ألافيس إلى أن اللاعب أُبلغ بالإجراءات التأديبية ومُنح فرصة لتقديم دفوعه، إلا أن توضيحاته، بحسب النادي، لم تغير الوقائع التي بُني عليها قرار فسخ العقد.

وكان ماراش قد انضم إلى ألافيس معاراً من ألميريا عام 2022، قبل أن يصبح انتقاله نهائياً عقب صعود الفريق إلى الدرجة الأولى. ولم يخض المدافع الصربي سوى ثلاث مباريات رسمية بقميص ألافيس، جميعها في كأس ملك إسبانيا، فيما أمضى فترات إعارة مع ليفانتي وسبورتينغ خيخون وميرانديس.