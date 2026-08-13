كاريك يطالب بمزيد من الصفقات لإعادة مانشستر يونايتد إلى منصة التتويج

دعا مايكل كاريك، مدرب مانشستر يونايتد، إدارة ناديه إلى مواصلة التحرك في سوق الانتقالات وتعزيز صفوف الفريق، في ظل الإنفاق الكبير لمنافسيه على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأنفق يونايتد نحو 85 مليون جنيه إسترليني منذ نهاية الموسم الماضي للتعاقد مع أندريه سانتوس ويوري تيليمانس والحارس كارل دارلو، إلا أن كاريك يرى أن الفريق لا يزال بحاجة إلى مزيد من الجودة والعمق، خصوصاً مع مشاركته في دوري أبطال أوروبا.

وقال كاريك: «أبرمنا صفقات جيدة جداً وتعاقدنا مع لاعبين من أعلى مستوى، ونحن سعداء بذلك، لكننا نريد دائماً التطور. نريد المزيد ونحتاج إلى المزيد».

وكان المدرب الإنجليزي قد قاد «الشياطين الحمر» إلى المركز الثالث في الدوري الموسم الماضي، بعدما تولى المهمة خلفاً للبرتغالي روبن أموريم، قبل تثبيته مدرباً دائماً للفريق.

وأقر كاريك بأنه لا يملك تفسيراً لعدم مجاراة يونايتد حجم إنفاق بعض منافسيه، مؤكداً أن الجهاز الفني سيعمل على تحقيق أقصى استفادة من العناصر المتاحة، بالتزامن مع استمرار البحث عن تدعيمات جديدة.

كما تطرق إلى مستقبل ماركوس راشفورد، العائد من فترة إعارة مع برشلونة، مؤكداً أن المهاجم الإنجليزي لا يزال جزءاً من الفريق وقادراً على تقديم إضافة مختلفة.

وعن حظوظ يونايتد في المنافسة على لقب الدوري للمرة الأولى منذ 2013، أكد كاريك أن الفريق يمتلك الإمكانات لتحقيق «شيء مميز للغاية»، مشدداً على أن المنافسة على الألقاب يجب أن تبقى هدفاً أساسياً لنادٍ بحجم مانشستر يونايتد