ليتش: هناك فوارق بين الشباب والقادسية

قال الألماني توماس ليتش مدرب فريق الشباب أن فريقه واجه مصاعب كبيرة في مواجهة القادسية من بينها اشراك أسماء جديدة وشابة.

وتلقى الشباب خسارة أولى في الموسم الجديد وذلك على يد فريق القادسية بنتيجة 3-1 في الدوري السعودي للمحترفين.

وأضاف ليتش في المؤتمر الصحافي: توقعنا أن يكون المنافس قويًا، وقاتلنا خلال الـ60 دقيقة الأولى، وصحيح أننا لم نكن محظوظين في بعض الفرص، بعد الدقيقة 60، من الطبيعي في أول مباراة بالموسم أن يعاني بعض اللاعبين من شد عضلي، وبعد الهدف الثاني كانوا يستحقون الفوز، وكانت لدينا فرصة أو اثنتان كانتا ستعيداننا إلى المباراة، وكان بالإمكان أن نتعادل، لكن ذلك لم يحدث.

وزاد بالقول: اشركنا لاعبين تحت 21 عامًا في فريقنا، وبالمقارنة بفريق القادسية، هم لديهم لاعبون أقوى.

‏وعن وجود فجوة بين الفريقين قال مدرب الشباب: أتفق أن الفريق ليس لديه دكة بدلاء قوية مثل القادسية.

وفيما يخص تعزيز الفريق، قال: أنا أحب الحديث عن المجموعة التي أمتلكها وعن مباراة اليوم.