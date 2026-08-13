قائد النصر يعود إلى التدريبات استعداداً لمواجهة الفتح

واصل نادي النصر السعودي تحضيراته استعداداً لمباراته أمام الفتح، في الجولة الافتتاحية من الدوري السعودي للمحترفين، وسط أجواء لافتة رافقت وصول قائد الفريق كريستيانو رونالدو إلى مقر النادي وانضمامه إلى زملائه في الحصة التدريبية.

ونشر الحساب الرسمي للنادي عبر منصة «إكس» مجموعة صور من التدريبات، أظهرت عدداً من لاعبي الفريق الأول خلال أداء التمارين البدنية، كما وثّقت الصور لحظة وصول رونالدو إلى المقر، إضافة إلى مشاركته في الحصة إلى جانب الجهاز الفني بقيادة المدرب أنج بوستيكوغلو.

وفي مقطع فيديو منفصل نشره النادي، رحّب بوستيكوغلو بانضمام قائده إلى صفوف الفريق، موجّهاً له كلمات حملت تهنئة خاصة بمناسبة زواجه، قال فيها: «أهلاً بكم يا كريستيانو، وتهانينا على زواجك»، قبل أن يوجّه رسالة إلى بقية اللاعبين حملت عبارة: «اليوم بدأ الدوري».

ويواصل «العالمي» تحضيراته على مدرجات التدريبات استعداداً للمواجهة المرتقبة أمام الفتح، في وقت تتصاعد فيه الأنظار نحو الظهور الأول للفريق في الدوري تحت قيادة بوستيكوغلو.