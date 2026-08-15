بوكونيولي يقترب من خلافة كلارك في تدريب منتخب اسكوتلندا

بات البلجيكي سيباستيان بوكونيولي، المدرب السابق ليونيون سانت جيلواز وموناكو، مرشحاً بقوة لتولي منصب المدير الفني لمنتخب اسكوتلندا خلفاً لستيف كلارك.
ويقترب الاتحاد الاسكوتلندي لكرة القدم من إتمام الاتفاق مع المدرب البالغ 39 عاماً، على أن يتم الإعلان عن تعيينه رسمياً مطلع الأسبوع المقبل، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا».
وسبق لبوكونيولي، الدولي البلجيكي السابق، أن قاد يونيون سانت جيلواز إلى التتويج بلقب الدوري البلجيكي موسم 2024 - 2025، وذلك في موسمه الأول مديراً فنياً للفريق.
وفي حال إتمام التعاقد، سيصبح بوكونيولي ثاني مدرب أجنبي يتولى قيادة المنتخب الاسكوتلندي، بعد الألماني بيرتي فوغتس، الذي أشرف على المنتخب لمدة عامين ونصف العام في مطلع القرن الحالي.