الدوري السعودي: جولة افتتاحية مثيرة عنوانها «الحمراء»

قصّ الدوري السعودي للمحترفين جولته الافتتاحية بحصيلة تهديفية بلغت 28 هدفاً (خمسة من نقطة الجزاء)، في أسبوع شهد ندية عالية وصرامة تحكيمية بإشهار ثلاث بطاقات حمراء طالت كلاً من رودريغو أباسكال (الرياض)، وعلاء آل حجي (نيوم)، ودانيلو بيريرا (الاتحاد).

وصنع الحزم الحدث بتسجيله الفوز الأول في تاريخه بالمباراة الافتتاحية بدوري المحترفين بعد 5 تعادلات و3 هزائم؛ إذ بصم لاعبه عبد العزيز الضويحي على أول أهداف الموسم، ليكون الحزم أول الفرق تسجيلاً لأهداف الدوري للموسم الثاني على التوالي.

وشهدت ذات المواجهة توهج أحمد الشمراني الذي سجل وصنع في لقاء واحد، وهو بذلك يتفوق على حصيلته الكاملة في الموسم الماضي خلال 23 مباراة.

وعلى صعيد الأرقام الاستثنائية، فقد خاض الشاب مصعب الجوير مباراته رقم 100 في دوري المحترفين أمام فريقه السابق الشباب، ليصبح ثاني أصغر لاعب يصل لهذه المئوية في تاريخ المسابقة بعمر 23 عاماً و54 يوماً خلف فهد المولد.

وواصل زميله خوليان كينيونيس انفراداته القياسية بالتسجيل والصناعة في اللقاء ذاته للمرة السادسة بقميص القادسية، كأكثر من حقق ذلك في تاريخ النادي.

وفي مواجهات الأهلي، دوّن إدواردو سيباستيان اسمه كثالث لاعب أرمني يسجل في تاريخ المسابقة، مكرساً تفوق أجانب «الراقي» في تسجيل الهدف الافتتاحي للفريق للموسم العاشر توالياً، والذي حافظ معه الأهلي على سجله خالياً من الهزائم للمباراة السابعة توالياً عندما يفتتح التسجيل.

وشهدت الجولة تدوين أحداث تاريخية للأبطال والكبار؛ إذ انضم موسى ديمبيلي إلى قائمة العظماء كسابع لاعب يسجل «هاتريك» في الجولة الافتتاحية بتاريخ دوري المحترفين.

وواصل الهلال هيمنته التاريخية بعدم الخسارة في أي مباراة افتتاحية في تاريخه بالمسابقة (18 فوزاً وتعادل وحيد)، محققاً الفوز في آخر 14 مباراة افتتاحية توالياً دون أن يفشل في هز الشباك مطلقاً، في ليلة شهدت قصّ كريم بنزيمة شريط أهدافه مع الهلال بعد أن فعلها بقميص الاتحاد الموسم الماضي.

بدوره، وصل النصر إلى انتصاره رقم 300 في تاريخ دوري المحترفين بعد تخطيه الفتح، ليكون ثاني فريق يكسر هذا الحاجز بعد الهلال (355 انتصاراً).

وأخيراً، كرّس الاتحاد عادة أجانبه بافتتاح أهدافه للموسم الرابع توالياً عن طريق المغربي يوسف النصيري، مقتفياً أثر حمدالله وعوار وبنزيمة.

جماهيرياً، تصدرت مواجهة الهلال والفيصلي الحضور بـ20.616 مشجعاً، يليها لقاء الاتحاد والخلود بـ18.053 متفرجاً، ثم مباراة النصر والفتح بـ16.613 مشجعاً، واختُتمت القائمة بمواجهة الدرعية والأهلي بحضور 13.609 مشجعين.