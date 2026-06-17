الأهلي يخطف الغامبي أبو بكر تحت أنظار الأوروبيين

حسم الأهلي السعودي اتفاقه مع المدافع الغامبي الشاب أبو بكر سيدي كينتيه، بعد منافسة من عدة أندية أوروبية سعت للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الحالية.

وكشف الصحافي الإيطالي فابريزيو رومانو عبر منصة «إكس» عن أن كينتيه غادر متوجهاً إلى لشبونة البرتغالية لإجراء الفحوصات الطبية النهائية، تمهيداً لإكمال إجراءات انتقاله إلى صفوف الأهلي برفقة وكيل أعماله.

ومن المنتظر أن يوقع المدافع الغامبي عقداً يمتد لخمس سنوات، في خطوة تهدف إلى تعزيز الخط الخلفي للفريق، استعداداً للمنافسات المحلية والقارية في الموسم المقبل.

ويُعد كينتيه من أبرز المواهب الدفاعية الصاعدة، بعدما لفت الأنظار خلال تجربته مع ترومسو النرويجي، ما جعله محط اهتمام عدد من الأندية الأوروبية قبل أن ينجح الأهلي في حسم السباق.

يذكر أن اللاعب يأتي بتوصية فنية من الألماني ماتياس يايسله وبديلاً للاعب ماتيو دامس.