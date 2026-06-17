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الرياضة رياضة سعودية

الأهلي يخطف الغامبي أبو بكر تحت أنظار الأوروبيين

أبو بكر سيدي (الشرق الأوسط)
أبو بكر سيدي (الشرق الأوسط)
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الأهلي يخطف الغامبي أبو بكر تحت أنظار الأوروبيين

أبو بكر سيدي (الشرق الأوسط)
أبو بكر سيدي (الشرق الأوسط)

حسم الأهلي السعودي اتفاقه مع المدافع الغامبي الشاب أبو بكر سيدي كينتيه، بعد منافسة من عدة أندية أوروبية سعت للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الحالية.

وكشف الصحافي الإيطالي فابريزيو رومانو عبر منصة «إكس» عن أن كينتيه غادر متوجهاً إلى لشبونة البرتغالية لإجراء الفحوصات الطبية النهائية، تمهيداً لإكمال إجراءات انتقاله إلى صفوف الأهلي برفقة وكيل أعماله.

ومن المنتظر أن يوقع المدافع الغامبي عقداً يمتد لخمس سنوات، في خطوة تهدف إلى تعزيز الخط الخلفي للفريق، استعداداً للمنافسات المحلية والقارية في الموسم المقبل.

ويُعد كينتيه من أبرز المواهب الدفاعية الصاعدة، بعدما لفت الأنظار خلال تجربته مع ترومسو النرويجي، ما جعله محط اهتمام عدد من الأندية الأوروبية قبل أن ينجح الأهلي في حسم السباق.

يذكر أن اللاعب يأتي بتوصية فنية من الألماني ماتياس يايسله وبديلاً للاعب ماتيو دامس.

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الرياضة رياضة سعودية

الخليج يخسر آسيوية اليد... وبرقان الكويتي البطل الجديد

من المواجهة النهائية بين الخليج وبرقان الكويتي (موقع نادي الخليج)
من المواجهة النهائية بين الخليج وبرقان الكويتي (موقع نادي الخليج)
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الخليج يخسر آسيوية اليد... وبرقان الكويتي البطل الجديد

من المواجهة النهائية بين الخليج وبرقان الكويتي (موقع نادي الخليج)
من المواجهة النهائية بين الخليج وبرقان الكويتي (موقع نادي الخليج)

أخفق الخليج في العودة إلى منصة التتويج في البطولة الآسيوية لكرة اليد، وذلك بعد خسارته في المباراة النهائية على يد برقان الكويتي، الذي حقق مفاجأة من العيار الثقيل، وتوج باللقب بعد فوزه، بنتيجة «34-32»، في مباراة امتدت لأشواط إضافية.

وحقق برقان الكأس في الظهور الأول له قارياً أمام المرشح الأقوى ومتصدر الدور التمهيدي، بعد أن نجح الفريق الكويتي في اللحاق بالتعادل قبل نهاية الشوط الثاني ليمدد المباراة، وأظهر تفوقه مقابل ارتباك مفاجئ للاعبي الخليج، وتأخر بالفارق وصل إلى 4 أهداف إلا أنه قلص الفارق إلى هدفين قبل صافرة النهاية بفوز الفريق الكويتي الذي حصد اللقب على صالة الشيخ سعد العبدالله بالعاصمة الكويتية.

وخسر الخليج السعودي النهائي الثاني على التوالي رغم الدعم الكبير الذي حظي به والصفقات الكبيرة التي تم تدعيم الفريق بها من اللاعبين الأوروبيين ذوي الخبرة الدولية.

وسيشارك فريق برقان في بطولة كأس العالم للأندية «السوبر غلوب»، فيما يمكن أن ينال الخليج دعوة مشاركة بحكم نتائجه المميزة في البطولات السابقة.

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رياضة الكويت
الرياضة رياضة سعودية

أسماء «خبيرة» تتنافس على كرسي ضمك الشاغر

كرسي نادي ضمك ينتظر الرئيس الجديد (موقع نادي ضمك)
كرسي نادي ضمك ينتظر الرئيس الجديد (موقع نادي ضمك)
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أسماء «خبيرة» تتنافس على كرسي ضمك الشاغر

كرسي نادي ضمك ينتظر الرئيس الجديد (موقع نادي ضمك)
كرسي نادي ضمك ينتظر الرئيس الجديد (موقع نادي ضمك)

أعلنت اللجنة العامة لانتخابات الأندية الرياضية فتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة في نادي ضمك، وفق جدول زمني يمتد من 21 يونيو (حزيران) حتى 12 يوليو (تموز) 2026، تمهيداً لعقد الجمعية العمومية واعتماد المجلس الجديد.

وبحسب الجدول المعلن، يبدأ استقبال طلبات الترشح وقيد الناخبين يوم الأحد 21 يونيو، ويستمر 3 أيام، فيما تُعلن القائمة الأولية للمرشحين والناخبين في 24 يونيو، مع فتح باب الطعون لمدة يوم واحد بتاريخ 29 يونيو.

كما خُصصت الفترة من 30 يونيو حتى 4 يوليو للنظر في الطعون المقدمة، على أن تُعلن القائمة النهائية للمرشحين والناخبين يوم 5 يوليو.

ومن المقرر عقد الجمعية العمومية والاقتراع يوم الاثنين 6 يوليو 2026، يليها فتح باب الطعن على إجراءات الجمعية في 7 يوليو، قبل أن تُختتم العملية الانتخابية بالنظر في الطعون واعتماد النتائج خلال الفترة من 8 إلى 12 يوليو، تمهيداً لاعتمادها رسمياً من وكيل وزارة الرياضة والشباب.

كما أوضح النادي عبر الإعلان إتاحة الأدلة الإرشادية الخاصة بالترشح والعضوية، إلى جانب نماذج الإفصاح والتقديم الإلكتروني عبر منصة الجمعية العمومية الانتخابية.

وفي السياق ذاته، علمت مصادر «الشرق الأوسط» عن توجه عدد من الأسماء التي تمتلك خبرات سابقة في المجال الرياضي لخوض سباق الترشح، مع الاستفادة من الكوادر الشبابية في تشكيل القوائم الانتخابية، وسط ترقب لمنافسة قوية على رئاسة نادي ضمك خلال المرحلة المقبلة.

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الدوري السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

نيمار يقترب من العودة بانضمامه لتدريبات البرازيل

نيمار خاض تدريبات بدنية وتفاعل بدرجة محدودة مع الكرة (أ.ف.ب)
نيمار خاض تدريبات بدنية وتفاعل بدرجة محدودة مع الكرة (أ.ف.ب)
  • موريستاون نيوجيرسي: «الشرق الأوسط»
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  • موريستاون نيوجيرسي: «الشرق الأوسط»
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نيمار يقترب من العودة بانضمامه لتدريبات البرازيل

نيمار خاض تدريبات بدنية وتفاعل بدرجة محدودة مع الكرة (أ.ف.ب)
نيمار خاض تدريبات بدنية وتفاعل بدرجة محدودة مع الكرة (أ.ف.ب)

قطع نيمار خطوة حذرة جديدة خارج غرف العلاج الطبيعي مع منتخب البرازيل، عائداً إلى أجواء كأس العالم لكرة القدم اليوم الأربعاء، بانضمامه إلى زملائه في ملعب التدريب للمرة الأولى منذ وصول البرازيل، حاملة اللقب خمس مرات، إلى نيوجيرسي.

وشوهد المهاجم البالغ من العمر 34 عاماً، الذي يتعافى من إصابة في ربلة الساق اليمنى، وهو يؤدي التمارين مع الفريق بعد أن أجرى إحماء منفصلاً، مرتدياً حذاءه ومداعباً الكرة، في مشهد منح الجماهير البرازيلية لمحة عن تقدمه قبل مواجهة يوم الجمعة ضمن منافسات المجموعة الثالثة أمام هايتي في فيلادلفيا.

ويمثل ذلك خطوة إضافية في عودة تدريجية لنجم المنتخب البرازيلي، الذي دخل الملعب يوم الثلاثاء خلال حصة تدريبية مغلقة أمام وسائل الإعلام، للمرة الأولى منذ وصول الفريق، حيث أفاد الاتحاد البرازيلي لكرة القدم بأنه خاض تدريبات بدنية وتفاعل بدرجة محدودة مع الكرة.

ولا يزال من غير المؤكد ما إذا كان سيتدرب بشكل كامل، أو حتى يكتفي بالوجود على مقاعد البدلاء في مواجهة هايتي، إذ لم يُسمح لوسائل الإعلام بحضور سوى أول 15 دقيقة من تدريب اليوم الأربعاء.

وكان نيمار قد اقتصر في الفترة الماضية على التدريبات داخل مركز إعداد المنتخب، برفقة أطباء العلاج الطبيعي ومدربي اللياقة البدنية. وقالت مصادر مقربة من المنتخب إن الجهاز الفني يتعامل بحذر شديد، ولا ينوي التعجيل بعودته قبل اكتمال تعافيه.

وتعرض نيمار لإصابة في ربلة الساق خلال خسارة فريقه سانتوس 3-صفر أمام كوريتيبا الشهر الماضي، في أحدث حلقة من سلسلة الإصابات والانتكاسات البدنية التي عانى منها، علماً بأنه لم يشارك مع المنتخب البرازيلي منذ ما يقرب من ثلاث سنوات.

وبدأت البرازيل مشوارها في البطولة بشكل متعثر، بتعادل 1-1 أمام المغرب، في سعيها لإحراز لقبها السادس في كأس العالم.

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