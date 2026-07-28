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العالم الولايات المتحدة​

الولايات المتحدة تبدأ مراجعة وجودها العسكري في أوروبا

قوات مارينز أميركية تشارك في مناورات سابقة للناتو (أ.ف.ب)
قوات مارينز أميركية تشارك في مناورات سابقة للناتو (أ.ف.ب)
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الولايات المتحدة تبدأ مراجعة وجودها العسكري في أوروبا

قوات مارينز أميركية تشارك في مناورات سابقة للناتو (أ.ف.ب)
قوات مارينز أميركية تشارك في مناورات سابقة للناتو (أ.ف.ب)

أعلنت الولايات المتحدة الاثنين أنها بدأت مراجعة وجودها العسكري في أوروبا، عقب تصريحات بهذا الشأن أدلى بها بيت هيغسيث في يونيو (حزيران) خلال اجتماع لوزراء دفاع حلف شمال الأطلسي الناتو).

وقال وكيل وزارة الدفاع (البنتاغون) إلبريدج كولبي على «إكس» أن هذه الخطوة ستكون «مراجعة حقيقية تهدف إلى ضمان تحرك الناتو بسرعة وبشكل لا رجعة فيه نحو أوروبا تتولى المسؤولية الرئيسية عن دفاعها التقليدي، وفق ما أعلن الوزير (هيغسيث) وقتها». وأضاف «ستكون نتيجة هذه المراجعة تسريع انتقال الناتو نحو تحالف أكثر قوة وعدالة واستدامة».

ووجهت الولايات المتحدة انتقادات حادة إلى الدول الأوروبية التي رفضت السماح للقوات الأميركية باستخدام قواعد الناتو الموجودة على أراضيها خلال الحرب ضد إيران. كما هدد هيغسيث الحلف بخفض المساهمة الأميركية في ميزانيته إذا رفضت دول معينة الوفاء بالالتزامات التي قُطعت العام الماضي خلال قمة الناتو في لاهاي.

وقتها، تعهد الحلفاء تخصيص ما لا يقل عن 5% من ناتجهم المحلي الإجمالي للإنفاق الأمني بحلول عام 2035، بما فيها 3,5% للنفقات العسكرية البحتة.

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