نيوم يقلب تأخره أمام الفيصلي ويبلغ ثمن نهائي كأس الملك

قلب نيوم تأخره أمام مضيفه الفيصلي إلى فوز 3 - 1، ليحجز مقعده في دور الـ16 من كأس الملك.
وافتتح سعود حداد التسجيل للفيصلي في الدقيقة 21، بعدما أطلق تسديدة رائعة من مسافة بعيدة سكنت شباك نيوم.
ونجح سعيد بن رحمة في إعادة نيوم إلى المباراة بإدراك التعادل في الدقيقة 36، قبل أن يتقدم الضيوف في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، عندما أرسل يورغوس ماسوراس كرة عرضية أخطأ عبد الله سبيت، مدافع الفيصلي، في التعامل معها ليحولها إلى مرمى فريقه.
وفي الشوط الثاني، عزّز الفرنسي ألكسندر لاكازيت تقدم نيوم في الدقيقة 68، مستفيداً من كرة فشل دفاع الفيصلي في إبعادها عقب ركلة ركنية، ليسددها مباشرة في الشباك ويحسم فوز فريقه وتأهله إلى الدور المقبل.