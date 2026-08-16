مقاتلة تابعة لـ«الناتو» تُسقط مسيّرة اخترقت أجواء رومانيا

أعلنت وزارة الدفاع الرومانية، اليوم (الأحد)، أن طياراً إسبانياً يقود مقاتلة «إف-18» في مهمة حراسة جوية تابعة لحلف شمال الأطلسي في رومانيا، أسقط طائرة مسيّرة انتهكت المجال الجوي بشكل غير قانوني.

وبحسب وكالة «رويترز» للأنباء، فهذه هي رابع طائرة مسيّرة يتم إسقاطها هناك هذا العام. وتشترك هذه الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي في حدود برية بطول 614 كيلومتراً مع أوكرانيا، وشهدت انتهاكات متكرِّرة لمجالها الجوي من قبل طائرات روسية مسيّرة على مدار السنوات الـ4 الماضية، فضلاً عن وجود ألغام عائمة في البحر الأسود عبر طرق تجارية وطاقة رئيسية.

آثار هجوم بمسيّرة تقول الرئاسة الرومانية إنها «روسية» على مبنى سكني في مدينة غالاتي على الحدود الرومانية - الأوكرانية يوم 29 مايو (أ.ف.ب)

ولم تحدِّد الوزارة مصدر الطائرة المسيّرة، قائلة إنَّ راداراتها رصدتها وهي تدخل البلاد من مولدوفا المجاورة، على بُعد نحو 24 كيلومتراً شمال مدينة غالاتي الواقعة جنوب شرقي رومانيا.

وقالت الوزارة، في بيان، إنَّ «طائرة إف-18 رصدت الهدف على الرادار وحصلت على إذن لمهاجمته»، مضيفة: «تم إسقاط الطائرة المسيّرة بأمان في الساعة 05:01 صباحاً».

وأوضحت الوزارة أنَّ الشظايا سقطت على ما يبدو في منطقة غير مأهولة بين قريتين.

وفي يوليو (تموز)، أسقط طيارو مقاتلات «إف-16» رومانية 3 طائرات مسيّرة روسية اخترقت المجال الجوي الوطني للمرة الأولى بعد عشرات من محاولات الاقتحام المماثلة خلال أكثر من 4 سنوات من غزو موسكو لأوكرانيا.

وفي وقت سابق من هذا العام، تحطَّمت طائرة مسيّرة روسية في مبنى سكني بمدينة غالاتي خلال هجوم ليلي على أوكرانيا المجاورة، مما أدى إلى إصابة شخصين.