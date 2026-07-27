«الرابطة» تؤجل قرار القائمة الإضافية للاعبين الشباب إلى موسم 2028

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين تأجيل العمل بأحكام المادة 13.1 من دليل المسابقة، الخاصة باشتراط أن تضم القائمة الإضافية للاعبين الشباب «لاعبين سعوديين أو من مواليد المملكة فقط»، ليبدأ تطبيقها اعتباراً من الموسم الرياضي 2028 - 2029.

وقالت الرابطة إن القرار يأتي انطلاقاً من حرصها على العمل المشترك مع الأندية، ودعماً لتطبيق السياسات الهادفة إلى تطوير كرة القدم السعودية وتحسين بيئة المنافسة، بما يمنح الأندية الفترة الزمنية اللازمة للتخطيط بما يتوافق مع أهدافها التعاقدية.

#عاجل وخاص| مصادر لـ«الشرق الأوسط»: أندية سعودية تتكتل ضد تعديلات «مشاركة الأجانب» بدعوى أن القرار جاء «دون توافق كامل معها... ويضر بعدالة المنافسة»https://t.co/XD6g4V136s — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) July 27, 2026

وأكدت الرابطة إيمانها بأهمية هذا التحديث وأهدافه التنظيمية والفنية، باعتباره خطوة تسهم في تنظيم قوائم اللاعبين خلال الموسم، وحماية الإطار المعتمد لفترات التسجيل، إلى جانب دعم فرص مشاركة اللاعبين السعوديين والمواليد مع الفريق الأول والفئات السنية.

وأوضحت أن اعتماد الإطار الزمني الجديد يهدف إلى ضمان تطبيق القرار بصورة أكثر فاعلية، وتحقيق التوازن بين متطلبات التنظيم واستقرار خطط الأندية، بما يخدم أهداف تطوير المواهب الوطنية على المدى الطويل.