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«الرابطة» تؤجل قرار القائمة الإضافية للاعبين الشباب إلى موسم 2028

الرابطة قالت إن القرار يأتي انطلاقاً من حرصها على العمل المشترك مع الأندية (الشرق الأوسط)
الرابطة قالت إن القرار يأتي انطلاقاً من حرصها على العمل المشترك مع الأندية (الشرق الأوسط)
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«الرابطة» تؤجل قرار القائمة الإضافية للاعبين الشباب إلى موسم 2028

الرابطة قالت إن القرار يأتي انطلاقاً من حرصها على العمل المشترك مع الأندية (الشرق الأوسط)
الرابطة قالت إن القرار يأتي انطلاقاً من حرصها على العمل المشترك مع الأندية (الشرق الأوسط)

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين تأجيل العمل بأحكام المادة 13.1 من دليل المسابقة، الخاصة باشتراط أن تضم القائمة الإضافية للاعبين الشباب «لاعبين سعوديين أو من مواليد المملكة فقط»، ليبدأ تطبيقها اعتباراً من الموسم الرياضي 2028 - 2029.

وقالت الرابطة إن القرار يأتي انطلاقاً من حرصها على العمل المشترك مع الأندية، ودعماً لتطبيق السياسات الهادفة إلى تطوير كرة القدم السعودية وتحسين بيئة المنافسة، بما يمنح الأندية الفترة الزمنية اللازمة للتخطيط بما يتوافق مع أهدافها التعاقدية.

وأكدت الرابطة إيمانها بأهمية هذا التحديث وأهدافه التنظيمية والفنية، باعتباره خطوة تسهم في تنظيم قوائم اللاعبين خلال الموسم، وحماية الإطار المعتمد لفترات التسجيل، إلى جانب دعم فرص مشاركة اللاعبين السعوديين والمواليد مع الفريق الأول والفئات السنية.

وأوضحت أن اعتماد الإطار الزمني الجديد يهدف إلى ضمان تطبيق القرار بصورة أكثر فاعلية، وتحقيق التوازن بين متطلبات التنظيم واستقرار خطط الأندية، بما يخدم أهداف تطوير المواهب الوطنية على المدى الطويل.

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