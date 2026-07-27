الخلود يوقع مع الشنقيطي... ويعلن عن بادرة تاريخية مع الحراس السعوديين

قررت إدارة نادي الخلود صرف النظر عن التعاقد مع حارس مرمى أجنبي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، والاكتفاء بالحراس السعوديين، وذلك بهدف استغلال المقعد الأجنبي في تدعيم مراكز أخرى يحتاج إليها الفريق قبل انطلاق منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وجاء هذا التوجه بعد تعاقد النادي مع حارس مرمى الاتحاد حامد الشنقيطي بنظام الإعارة، لينضم إلى الحارس مهند يحيى ضمن خيارات الجهاز الفني في مركز حراسة المرمى.

وترى إدارة الخلود أن الاكتفاء بالحراس المحليين يمنح الفريق مرونة أكبر في تسجيل لاعب أجنبي بمركز آخر، في ظل سعيها لاستكمال احتياجات الفريق الفنية قبل إغلاق فترة الانتقالات الصيفية.

وبعد التوقيع مع الشنقيطي، قال الأميركي بن هاربورغ مالك النادي في حسابه على منصة إكس: «أردت أن أشهد لكم بموقف هذا الرجل الشجاع، قاتل وحارب بشدة ورفض صفقات من أندية أخرى كانت تريده كلاعب احتياطي في الدكة. ووضع على نفسه مبلغ عقد أقل بأضعاف من الحراس السعوديين الآخرين الذين رضوا أن يكونوا لاعبين احتياطيين، من أجل أن يشارك في نادٍ يعطيه فرصة كاملة لإظهار موهبته وتطوره، واختار نادينا لأنه متأكد أنه سيحصل معنا على أقصى فائدة وأكثر دقائق لعب ممكنة كحارس أساسي، هذه بالضبط العقلية التي نحتاجها للاعبينا السعوديين. بكل فخر نحن النادي الوحيد في الدوري السعودي للمحترفين الذي سيبدأ موسمه بحراس سعوديين من الأساس وحتى الاحتياط، واثنان من أصل ثلاثة من المنتخب السعودي للشباب. وتأكيداً لما قلته منذ أول يوم لي في السعودية، هدفنا أن نكون منبع مواهب لمنتخبنا السعودي وبإذن الله سيقودون أبطالنا هذا المنتخب في المحافل الدولية المقبلة».