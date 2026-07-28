مقتل شخص في إطلاق نار قرب القصر الرئاسي بالمكسيك

قُتل شخص وأصيب اثنان آخران الاثنين إثر حادثة إطلاق نار في مدينة مكسيكو قرب ساحة زوكالو العامة والقصر الرئاسي.

ووصفت سلطات المدينة حادثة إطلاق النار بأنها «هجوم مباشر» أسفر عن مقتل رجل يبلغ 42 عاما وإصابة رجلين يبلغان 39 عاما. ولاذ المهاجمون المشتبه بهم بالفرار من موقع الحادثة على متن دراجة نارية، ولا تزال تحقيقات الشرطة جارية.

وأفادت الشرطة المحلية بأن الهجوم وقع في ساحة سانتو دومينغو، وهي منطقة تحيط بها مبان تعود إلى الحقبة الاستعمارية وتشتهر بكونها بؤرة لإنتاج وبيع الوثائق المزورة.

ورغم أن حوادث إطلاق النار هذه شائعة في المناطق الخاضعة لسيطرة عصابات تهريب المخدرات، فهي تبقى أمرا غير معتاد في العاصمة المكسيكية.