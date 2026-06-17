ويسا مهاجم الكونغو الديمقراطية: التعادل مع البرتغال لا يعني التأهل

أشاد يوان ويسا مهاجم الكونغو الديمقراطية بأداء الفريق بعد التعادل 1 - 1 في الجولة الأولى بالمجموعة الحادية عشرة لمونديال 2026، مشدداً على أن هذه النتيجة لا تضمن تأهل بلاده للدور الثاني في البطولة التي تقام بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

صرح ويسا عبر قناة «بي إن سبورتس»: «المهمة لم تكن سهلة، لقد واجهنا أحد أفضل المنتخبات في العالم، ولكننا قدمنا أداء جيداً، وسنحتفل بهذه النقطة، وعلينا الاستمرار بهذا المستوى».

وأضاف لاعب نيوكاسل يونايتد الإنجليزي: «لقد تنافسنا بقوة وتحلينا بالشجاعة والعمل الجاد، ولكن علينا تحسين بعض الأمور لنقدم أداء أفضل».

وحذر اللاعب الذي سجل أول هدف في تاريخ بلاده ببطولة كأس العالم: «هذا التعادل لا يضمن التأهل للدور الثاني، بل تنتظرنا مباراتان، وعلينا أن نفوز في المباراة القادمة».

وسيلعب المنتخب الكونغولي ضد كولومبيا وأوزبكستان في الجولتين الثانية والثالثة يومي 24 و28 يونيو (حزيران).

وتعد هذه النسخة هي الأولى التي تقام بمشاركة 48 منتخباً، حيث يتأهل لدور الـ32 الأول والثاني من كل مجموعة، إضافة إلى أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث في المجموعات الـ12.