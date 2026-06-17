الخليج يخسر آسيوية اليد... وبرقان الكويتي البطل الجديد

أخفق الخليج في العودة إلى منصة التتويج في البطولة الآسيوية لكرة اليد، وذلك بعد خسارته في المباراة النهائية على يد برقان الكويتي، الذي حقق مفاجأة من العيار الثقيل، وتوج باللقب بعد فوزه، بنتيجة «34-32»، في مباراة امتدت لأشواط إضافية.

وحقق برقان الكأس في الظهور الأول له قارياً أمام المرشح الأقوى ومتصدر الدور التمهيدي، بعد أن نجح الفريق الكويتي في اللحاق بالتعادل قبل نهاية الشوط الثاني ليمدد المباراة، وأظهر تفوقه مقابل ارتباك مفاجئ للاعبي الخليج، وتأخر بالفارق وصل إلى 4 أهداف إلا أنه قلص الفارق إلى هدفين قبل صافرة النهاية بفوز الفريق الكويتي الذي حصد اللقب على صالة الشيخ سعد العبدالله بالعاصمة الكويتية.

وخسر الخليج السعودي النهائي الثاني على التوالي رغم الدعم الكبير الذي حظي به والصفقات الكبيرة التي تم تدعيم الفريق بها من اللاعبين الأوروبيين ذوي الخبرة الدولية.

وسيشارك فريق برقان في بطولة كأس العالم للأندية «السوبر غلوب»، فيما يمكن أن ينال الخليج دعوة مشاركة بحكم نتائجه المميزة في البطولات السابقة.