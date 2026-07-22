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وزير الرياضة المصري يهنئ ميار شريف بعد تتويجها بلقب «بطولة ياش»

ميار شريف (رويترز)
ميار شريف (رويترز)
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وزير الرياضة المصري يهنئ ميار شريف بعد تتويجها بلقب «بطولة ياش»

ميار شريف (رويترز)
ميار شريف (رويترز)

حرص جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة المصري، على تهنئة ميار شريف بعد تتويجها بلقب بطولة ياش المفتوحة للتنس فئة 250 نقطة للمرة الأولى في تاريخها.

وأشاد جوهر نبيل حسب بيان رسمي بالمركز الإعلامي للوزارة، الأربعاء، بالأداء المميز الذي قدمته ونجاحها في حصد ثالث ألقابها هذا الموسم.

وقال إن تقدم ميار 24 مركزاً دفعة واحدة لتصل إلى المركز الـ73 في التصنيف العالمي للمحترفات يعكس عودتها القوية إلى مستواها المعهود بعد فترة من الابتعاد عن المنافسات، متمنياً لها دوام التوفيق ومواصلة تحقيق الإنجازات ورفع اسم مصر في المحافل الدولية.

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