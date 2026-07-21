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الرياضة رياضة عالمية

الشقيقان الحقباني يقودان السعودية إلى الملحق العالمي في كأس ديفيز

تأهل المنتخب السعودي للتنس إلى الملحق العالمي الثاني لكأس ديفيز (الشرق الأوسط)
تأهل المنتخب السعودي للتنس إلى الملحق العالمي الثاني لكأس ديفيز (الشرق الأوسط)
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الشقيقان الحقباني يقودان السعودية إلى الملحق العالمي في كأس ديفيز

تأهل المنتخب السعودي للتنس إلى الملحق العالمي الثاني لكأس ديفيز (الشرق الأوسط)
تأهل المنتخب السعودي للتنس إلى الملحق العالمي الثاني لكأس ديفيز (الشرق الأوسط)

تأهل المنتخب السعودي للتنس إلى الملحق العالمي الثاني لكأس ديفيز 2027، بعد فوزه على منتخب سنغافورة بنتيجة 2-0، السبت، في مواجهة تحديد الصعود ضمن منافسات المجموعة الثالثة لآسيا وأوقيانوسيا، التي أقيمت في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

وحسم الشقيقان عمار وسعود الحقباني بطاقة التأهل للمنتخب السعودي، بعدما حقق كل منهما انتصاراً في منافسات الفردي، ليمنحا الأخضر تقدماً لا يمكن تعويضه دون الحاجة إلى خوض مباراة الزوجي.

واستهل سعود مواجهته أمام جايدن ديوانداكا تان بخسارة المجموعة الأولى 3-6، بعد أن تعرض لكسر إرساله مرتين، قبل أن يستعيد توازنه بصورة لافتة، ويفوز بتسع من آخر عشر أشواط، ليحسم المباراة بنتيجة 3-6 و6-3 و6-1.

عمار الحقباني (الشرق الأوسط)

وفي المباراة الثانية، واجه عمار اللاعب السنغافوري بيل تشان، المصنف سابقاً ضمن أفضل 100 لاعب ناشئ عالمياً، والذي يستعد للالتحاق بجامعة هارفارد لمواصلة مسيرته الرياضية والدراسية. وخسر عمار المجموعة الأولى 2-6، قبل أن يعود بقوة مستفيداً من خبرته الكبيرة في كأس ديفيز، ليقلب النتيجة إلى فوز بنتيجة 2-6 و6-2 و6-3.

ويُعد هذا الانتصار الفوز رقم 44 لعمار الحقباني بقميص المنتخب السعودي في بطولة كأس ديفيز، كما ضمن للمنتخب السعودي التأهل إلى الملحق العالمي الثاني، إلى جانب منتخبي إيران والأردن اللذين حجزا بطاقتي التأهل عن منافسات المجموعة.

وكان المنتخب السعودي قد حل ثانياً في مجموعته خلف إيران، ليخوض مواجهة الملحق أمام سنغافورة، وينجح في حسمها والتأهل إلى المرحلة التالية.

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