موسيالا يتعرض لانهيار ثانٍ على أرض الملعب خلال ثلاثة أيام

أثار جمال موسيالا، لاعب وسط بايرن ميونيخ، القلق مجدداً بعدما سقط على أرض الملعب خلال مباراة ودية أمام هايدنهايم، الثلاثاء، في ثاني واقعة مماثلة يتعرض لها خلال ثلاثة أيام.

وشارك الدولي الألماني، البالغ 23 عاماً، بديلاً في الدقائق الأخيرة من اللقاء التحضيري للموسم الجديد، قبل أن يسقط بعد دقائق قليلة من دخوله ويحتاج إلى تدخل الطاقم الطبي.

وبدا موسيالا في حالة من التشتت أثناء تلقي العلاج، قبل أن يساعده أفراد الطاقم على مغادرة أرض الملعب.

وعقب المباراة، أكد المدير الرياضي لبايرن ميونيخ، ماكس إيبرل، أن النادي كان على علم بوضع اللاعب، مشيراً إلى أن موسيالا سيتحدث قريباً لتوضيح ما حدث.

جمال موسيالا يتلقى العلاج على أرض الملعب (أ.ف.ب)

وقال إيبرل إن موسيالا كان موجوداً في غرفة الملابس بعد اللقاء ويستعد بشكل طبيعي، من دون كشف مزيد من التفاصيل بشأن حالته.

وكان موسيالا قد تعرض لحادثة مشابهة خلال مواجهة لايبزيغ، السبت الماضي، عندما سقط على أرض الملعب واحتاج إلى رعاية طبية، في مباراة أقيمت وسط أجواء حارة تجاوزت فيها درجات الحرارة 30 درجة مئوية في ميونيخ.

وعانى موسيالا خلال الموسم الماضي من غياب طويل امتد إلى الأشهر الستة الأولى بسبب كسر في الكاحل تعرض له خلال كأس العالم للأندية، قبل أن يعود في النصف الثاني من الموسم ويشارك مع المنتخب الألماني في كأس العالم 2026.