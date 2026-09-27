هاري كين: المنتخب الإنجليزي «من أفضل منتخبات العالم»

قال هاري كين، قائد المنتخب الإنجليزي، إن فريقه كان قريباً من مستوى المنتخب الإسباني، بطل العالم، رغم خسارته أمامه في مباراته الأولى بدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

وذكرت «وكالة الأنباء البريطانية» أن فريق المدرب الألماني توماس توخيل تعامل بشكل رائع مع مباراة متقلبة أمام إسبانيا في ملعب ويمبلي «ونجح في قلب تأخره بهدف مبكر سجله لامين يامال، ليتقدم 2-1 في الشوط الأول، بعد هدفين سجلهما كين وأنتوني غوردون.

وأتيحت للقائد كين فرصة تعزيز النتيجة لتصبح 3-1، لكنه سدد ركلة جزاء ارتطمت بالعارضة، لتعود إسبانيا بقوة وتخطف النقاط الثلاث بفضل هدفي أليكس باينا وميكيل أويارزابال.

ومع ذلك، قال هداف بايرن ميونيخ الألماني إن فريقه قدم ما يكفي لإثبات قدرته على مجاراة أبطال العالم وأوروبا.

وقال كين: «أعتقد أننا قريبون ولا شك في ذلك، وأي شخص شاهد المباراة سيدرك ذلك».

وأضاف: «لديهم( المنتخب الإسباني) الألقاب التي تؤكد تفوقهم، لذلك وحتى نحقق نحن ذلك يظل ما نقوله مجرد كلام، حيث يجب علينا إثبات ذلك على أرض الملعب».

وتابع: «لقد قدمنا أداءً جيداً في جوانب كثيرة، لكننا افتقدنا للحسم في اللحظات المهمة».

واختتم كين تصريحاته قائلاً: «لكننا ضمن أفضل أربعة منتخبات في العالم، فقد كنا في المركز الثالث في كأس العالم، لذا نحن قريبون بلا شك، وأعتقد أنهم شعروا بذلك بالتأكيد خلال مباراة اليوم».