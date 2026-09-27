فان بوميل «يتطلع بشغف» لمواجهة زيدان

يستمتع مدرب المنتخب البلجيكي مارك فان بوميل بفرصة اختبار قدراته في مواجهة زين الدين زيدان، لكنه يشعر بخيبة أمل لغياب كيليان مبابي عن المباراة التي ستجمع بلجيكا بفرنسا في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم الاثنين.

وحقق فان بوميل انطلاقة حالمة في أول مباراة له في قيادة منتخب بلجيكا بفوزه 2 - صفر خارج أرضه على إيطاليا في مباراة المجموعة الأولى من المستوى الأول يوم الجمعة الماضي، وقال إنه يريد من فريقه مواصلة الأسلوب الهجومي الذي أظهره في روما.

وقال في مؤتمر صحافي الأحد: «بدأت (مهمتي التدريبية) يوم الاثنين الماضي بالتركيز على الشدة والرغبة في العمل. يجب أن تظل الفكرة كما هي. بالطبع، عليك أن تأخذ جودة المنافس في الاعتبار، لكن هذا لا يغير أسلوب لعبنا. إذا تعرضت للهزيمة في موقف ما، فهذا ليس مشكلة. ما دام أن الجميع يعرف ما عليه فعله».

وستكون هذه أيضاً المباراة الثانية لزيدان بصفته مدرباً، بعد أن حقق في أول مباراة له مع المنتخب الفرنسي يوم الجمعة فوزاً بنتيجة 1 - صفر في تركيا، حيث تعرض الهداف مبابي للإصابة.

وقال فان بوميل: «إنه لأمر مميز أن تواجه مدرباً مثله. كان لاعباً استثنائياً، ولعبت ضده مرة واحدة، مع برشلونة ضد ريال مدريد. إذا سُميت حركة مراوغة باسمك، فهذا يعني أنك قد أبليت بلاءً حسناً. وبصفته مدرباً أيضاً، بالطبع. إنه مدرب جيد، وهذا واضح».

وأضاف مدرب المنتخب البلجيكي: «أعتقد أنه من المؤسف أن مبابي لن يكون موجوداً، لأنك تريد دوماً أن يواجهك أفضل لاعبي كرة القدم. لا أعرف بالضبط ما الإصابة التي يعاني منها، لكنني كنت أود أن يكون موجوداً».

وعاد قائد المنتخب الفرنسي منذ ذلك الحين إلى ريال مدريد، الذي أعلن أنه عانى من إجهاد في الركبة اليسرى.