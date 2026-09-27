«آسياد 2026»: التايلاندي بونسون يحقق ثنائية السرعة «تحت الأمطار»

حقق بوريبول بونسون إنجازاً غير مسبوق لألعاب القوى التايلاندية الأحد، بعدما اندفع بقوة نحو ذهبية سباق 200 متر على مضمار مبتل ليكمل الثنائية في سباقات السرعة بدورة الألعاب الآسيوية، وهزمت الصينية يان تسيي، نجمة رمي الرمح الصاعدة، بطلة أولمبية.

وبعد فوزه بذهبية 100 متر بزمن 9.90 ثانية قبل يومين، أصبح العداء (20 عاماً) أول عداء سرعة تايلاندي يكسر حاجز 20 ثانية في سباق 200 متر، مسجلاً 19.88 ثانية.

وعادل زمنه في استاد ميزوهو بارك لألعاب القوى الرقم الآسيوي القياسي المسجل منذ سبع سنوات باسم الصيني شيه تشن يي، ليؤكد مكانته كأحد أبرز المواهب الواعدة في سباقات المضمار بالقارة قبل بطولة العالم المقررة في بكين العام المقبل.

وقال بوريبول، الذي تفوق بأكثر من نصف ثانية على الصيني هوانغ ييون صاحب المركز الثاني: «سأسعى للفوز بالمزيد من الميداليات الذهبية وتحطيم المزيد من الأرقام القياسية. لا أستطيع أن أقول إلى أي مدى سأصبح أسرع، لكن سيكون هناك المزيد من الأرقام القياسية وسأصبح أسرع».

وكان بوريبول واحداً من عدة مواهب شابة تألقت في منافسات ألعاب القوى.

واكتفت يان (18 عاماً)، التي اقتحمت عالم ألعاب القوى بقوة في موسمها الأول هذا العام، برمية واحدة بلغت 70.46 متر لتتفوق على البطلة الأولمبية وصاحبة الأرض هاروكا كيتاغوتشي (62.70 متر) وتحصد أول ذهبية لها في الألعاب الآسيوية.