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«دورة هانغزو»: الفرنسي جاكيه يواصل مغامرته ويتأهل لقبل النهائي

الفرنسي كيريان جاكيه إلى نصف نهائي هانغزو (أ.ف.ب)
الفرنسي كيريان جاكيه إلى نصف نهائي هانغزو (أ.ف.ب)
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«دورة هانغزو»: الفرنسي جاكيه يواصل مغامرته ويتأهل لقبل النهائي

الفرنسي كيريان جاكيه إلى نصف نهائي هانغزو (أ.ف.ب)
الفرنسي كيريان جاكيه إلى نصف نهائي هانغزو (أ.ف.ب)

واصل الفرنسي كيريان جاكيه مغامرته في بطولة هانغزو للتنس، بعدما تأهل للدور قبل النهائي في منافسات فردي الرجال للمسابقة المقامة حالياً في الصين، وذلك للمرة الأولى في مسيرته الرياضية.

وتأهل جاكيه للمربع الذهبي في البطولة، عقب فوزه على المجري فابيان ماروزسان، المصنف السادس للمسابقة، بنتيجة 7-6 (14-12) و6-4، الأحد، في دور الثمانية.

وحافظ جاكيه، الذي فجر مفاجأة من العيار الثقيل بتغلبه على الأرجنتيني توماس مارتن إتشيفيري المصنف الثالث للبطولة في الدور الثاني، على مشواره الناجح في المسابقة بأداء قوي أمام ماروزسان.

وفي أول مواجهة مباشرة بينهما، أنقذ جاكيه ثلاث نقاط لحسم المجموعة خلال الشوط الفاصل في المجموعة الأولى، قبل أن يتصدى لنقطتين لكسر إرساله، فيما كان يرسل للفوز بالمباراة والنتيجة تشير إلى تقدمه 5-4 في المجموعة الثانية.

وصرح جاكيه عقب اللقاء: «لقد كانت مباراة رائعة. كان يتعين علي الحفاظ على تركيزي طوال المواجهة لأنها كانت صعبة للغاية. أنا سعيد حقاً بأدائي اليوم، وبروحي القتالية، وبكل شيء آخر. لقد كان أداءً قوياً وهذا هو سبب فوزي. أنا فخور بنفسي حقاً».

واحتاج جاكيه إلى ساعة و47 دقيقة لاجتياز عقبة ماروزسان، ليضرب موعداً صعباً مع الروسي أندريه روبليف، المصنف الثاني للبطولة، الذي انتصر على الفرنسي هوغو جاستون بنتيجة 6-7 (6-8) و7-6 (7-4) و6-1.

واقتنص الروسي رومان صافيولين بطاقة الصعود للدور قبل النهائي أيضاً، عقب فوزه على الصيني يونشاو كيتي بو بنتيجة 6-3 و6-3، ليلتقي في المباراة المقبلة مع الفائز من لقاء الروسي دانييل ميدفيديف، المصنف الأول للمسابقة، وتشاك لام كولمان وونغ، من هونغ كونغ.

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فاسور رئيس فيراري محبط من «التكهنات حول مستقبله»

فريد فاسور رئيس فيراري (رويترز)
فريد فاسور رئيس فيراري (رويترز)
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فاسور رئيس فيراري محبط من «التكهنات حول مستقبله»

فريد فاسور رئيس فيراري (رويترز)
فريد فاسور رئيس فيراري (رويترز)

وصف فريد فاسور، رئيس فيراري المنافس في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، التكهنات المحيطة بمستقبله بأنها «محبطة»، وذلك بعد أن أثارت تعليقات كريستيان هورنر رئيس ريد بول السابق، في إحدى المقابلات، شائعات حول احتمال انتقال البريطاني إلى الفريق الإيطالي.

وقال هورنر، الذي أقيل من ريد بول في يوليو (تموز) من العام الماضي، لصحيفة «ذا تايمز» في مقابلة نُشرت الأسبوع الماضي، إن فيراري سيكون الفريق الوحيد الذي سيفكر في الانضمام إليه دون أن يتضمن العرض حصة في ملكية الفريق.

ثم وصف الفريق بأنه «الحلم» و«عملاق فورمولا 1 النائم».

وقال فاسور الذي تولى منصب رئيس فيراري في يناير (كانون الثاني) 2023، بعد سباق جائزة أذربيجان الكبرى السبت: «لا نعمل في هدوء تام. بالنسبة لي أولاً، ولجميع أفراد الفريق، ولوسائل الإعلام، ولأن 50 في المائة من الأسئلة تدور حول هذا الموضوع، أعتقد أن الوضع محبط بعض الشيء».

وترأس هورنر، الذي عاد إلى حلبات فورمولا 1 خلال سباق الجائزة الكبرى البريطاني بعد عام من إقالته في 2025، فريق ريد بول لمدة 20 عاماً.

وقاده إلى الفوز بثمانية ألقاب في بطولة العالم للسائقين، أربعة مع سيباستيان فيتيل ومثلها مع ماكس فرستابن، وستة ألقاب في بطولة الصانعين.

وتصدر هورنر (52 عاماً) عناوين الأخبار أيضاً في عام 2024 بعد أن اتهمته موظفة بارتكاب سلوك غير لائق، لكن تمت تبرئته من هذه التهمة بعد إجراء تحقيق.

واستمرت التكهنات حول عودة هورنر إلى فورمولا 1 منذ إقالته، إذ ارتبط البريطاني بشكل خاص بفريق ألبين المملوك لشركة «رينو»، وفريق أستون مارتن الذي يتخذ من سيلفرستون مقراً له.

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الرياضة رياضة عالمية

نيوزيلندا تقسو على الصين بثلاثية وديّاً

نيوزيلندا هزمت الصين بثلاثية وديّاً (منتخب نيوزيلندا)
نيوزيلندا هزمت الصين بثلاثية وديّاً (منتخب نيوزيلندا)
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نيوزيلندا تقسو على الصين بثلاثية وديّاً

نيوزيلندا هزمت الصين بثلاثية وديّاً (منتخب نيوزيلندا)
نيوزيلندا هزمت الصين بثلاثية وديّاً (منتخب نيوزيلندا)

تلقى منتخب الصين خسارة قاسية ضمن استعداداته للمشاركة في بطولة «كأس الأمم الآسيوية لكرة القدم 2027»، المقررة إقامتها بالمملكة العربية السعودية.

وخسر المنتخب الصيني صفر - 3 أمام منتخب نيوزيلندا، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما الأحد.

وافتتح تايلر بيندون التسجيل لمنتخب نيوزيلندا مبكراً في الدقيقة الـ4، وأضاف زميلاه بن واين وأوين باركر برايس الهدفَين الثاني والثالث في الدقيقتين الـ29 والـ82 على الترتيب.

وتأتي تلك الخسارة لتشكل ضربة موجعة لتحضيرات منتخب الصين للمسابقة القارية، التي تنطلق مطلع العام المقبل، حيث أوقعته قرعة مرحلة المجموعات في المجموعة الثالثة برفقة منتخبات سوريا وإيران وقرغيزستان.

في المقابل، كان هذا هو الظهور الأول لمنتخب نيوزيلندا بعد مشاركته في نهائيات كأس العالم، صيف العام الحالي، بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

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«آسياد 2026»: التايلاندي بونسون يحقق ثنائية السرعة «تحت الأمطار»

التايلاندي بوريبول بونسون بطل ثنائية السرعة بـ«الآسياد» (أ.ب)
التايلاندي بوريبول بونسون بطل ثنائية السرعة بـ«الآسياد» (أ.ب)
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«آسياد 2026»: التايلاندي بونسون يحقق ثنائية السرعة «تحت الأمطار»

التايلاندي بوريبول بونسون بطل ثنائية السرعة بـ«الآسياد» (أ.ب)
التايلاندي بوريبول بونسون بطل ثنائية السرعة بـ«الآسياد» (أ.ب)

حقق بوريبول بونسون إنجازاً غير مسبوق لألعاب القوى التايلاندية الأحد، بعدما اندفع بقوة نحو ذهبية سباق 200 متر على مضمار مبتل ليكمل الثنائية في سباقات السرعة بدورة الألعاب الآسيوية، وهزمت الصينية يان تسيي، نجمة رمي الرمح الصاعدة، بطلة أولمبية.

وبعد فوزه بذهبية 100 متر بزمن 9.90 ثانية قبل يومين، أصبح العداء (20 عاماً) أول عداء سرعة تايلاندي يكسر حاجز 20 ثانية في سباق 200 متر، مسجلاً 19.88 ثانية.

وعادل زمنه في استاد ميزوهو بارك لألعاب القوى الرقم الآسيوي القياسي المسجل منذ سبع سنوات باسم الصيني شيه تشن يي، ليؤكد مكانته كأحد أبرز المواهب الواعدة في سباقات المضمار بالقارة قبل بطولة العالم المقررة في بكين العام المقبل.

وقال بوريبول، الذي تفوق بأكثر من نصف ثانية على الصيني هوانغ ييون صاحب المركز الثاني: «سأسعى للفوز بالمزيد من الميداليات الذهبية وتحطيم المزيد من الأرقام القياسية. لا أستطيع أن أقول إلى أي مدى سأصبح أسرع، لكن سيكون هناك المزيد من الأرقام القياسية وسأصبح أسرع».

وكان بوريبول واحداً من عدة مواهب شابة تألقت في منافسات ألعاب القوى.

واكتفت يان (18 عاماً)، التي اقتحمت عالم ألعاب القوى بقوة في موسمها الأول هذا العام، برمية واحدة بلغت 70.46 متر لتتفوق على البطلة الأولمبية وصاحبة الأرض هاروكا كيتاغوتشي (62.70 متر) وتحصد أول ذهبية لها في الألعاب الآسيوية.

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