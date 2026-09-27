«دورة هانغزو»: الفرنسي جاكيه يواصل مغامرته ويتأهل لقبل النهائي

واصل الفرنسي كيريان جاكيه مغامرته في بطولة هانغزو للتنس، بعدما تأهل للدور قبل النهائي في منافسات فردي الرجال للمسابقة المقامة حالياً في الصين، وذلك للمرة الأولى في مسيرته الرياضية.

وتأهل جاكيه للمربع الذهبي في البطولة، عقب فوزه على المجري فابيان ماروزسان، المصنف السادس للمسابقة، بنتيجة 7-6 (14-12) و6-4، الأحد، في دور الثمانية.

وحافظ جاكيه، الذي فجر مفاجأة من العيار الثقيل بتغلبه على الأرجنتيني توماس مارتن إتشيفيري المصنف الثالث للبطولة في الدور الثاني، على مشواره الناجح في المسابقة بأداء قوي أمام ماروزسان.

وفي أول مواجهة مباشرة بينهما، أنقذ جاكيه ثلاث نقاط لحسم المجموعة خلال الشوط الفاصل في المجموعة الأولى، قبل أن يتصدى لنقطتين لكسر إرساله، فيما كان يرسل للفوز بالمباراة والنتيجة تشير إلى تقدمه 5-4 في المجموعة الثانية.

وصرح جاكيه عقب اللقاء: «لقد كانت مباراة رائعة. كان يتعين علي الحفاظ على تركيزي طوال المواجهة لأنها كانت صعبة للغاية. أنا سعيد حقاً بأدائي اليوم، وبروحي القتالية، وبكل شيء آخر. لقد كان أداءً قوياً وهذا هو سبب فوزي. أنا فخور بنفسي حقاً».

واحتاج جاكيه إلى ساعة و47 دقيقة لاجتياز عقبة ماروزسان، ليضرب موعداً صعباً مع الروسي أندريه روبليف، المصنف الثاني للبطولة، الذي انتصر على الفرنسي هوغو جاستون بنتيجة 6-7 (6-8) و7-6 (7-4) و6-1.

واقتنص الروسي رومان صافيولين بطاقة الصعود للدور قبل النهائي أيضاً، عقب فوزه على الصيني يونشاو كيتي بو بنتيجة 6-3 و6-3، ليلتقي في المباراة المقبلة مع الفائز من لقاء الروسي دانييل ميدفيديف، المصنف الأول للمسابقة، وتشاك لام كولمان وونغ، من هونغ كونغ.