ماسترز: فيفا «ضغط على زر التدمير الذاتي» بخطة الاستثمار في كأس العالم

وجّه ريتشارد ماسترز، الرئيس التنفيذي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، انتقادات حادة إلى الاتحاد الدولي للعبة «فيفا» ورئيسه جياني إنفانتينو، معتبراً أن المنظمة «ضغطت على زر التدمير الذاتي» بسبب خطتها التي لم يكتب لها النجاح لاستقطاب استثمارات خاصة في كأس العالم.

وتأتي تصريحات ماسترز في ظل تصاعد الانتقادات الموجهة إلى إنفانتينو، وبعد رحيل الفرنسي كيفن لامور عن منصبه مديراً للعمليات في فيفا، بعدما خالف الشهر الماضي موقف كبار مسؤولي الاتحاد الدولي وأصدر بياناً شديد اللهجة انتقد فيه رئيس المنظمة على خلفية هذه الخطط.

ويُعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) من أبرز المعارضين لتوجهات إنفانتينو، فيما سحب الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم دعمه لرئيس فيفا.

وقال ماسترز في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إن الأزمة الحالية «من صنع فيفا نفسه»، مضيفاً: «إنها إصابة ألحقها بنفسه. المنظمة ضغطت على زر التدمير الذاتي، وتداعيات ذلك تنعكس الآن على الحلول التي يجب إيجادها».

وأكد ماسترز رفضه فكرة بيع حصة من كأس العالم، مشيراً إلى أن فيفا منظمة غير ربحية ويتعين عليها الحفاظ على البطولة «كأمانة من أجل مستقبل كرة القدم»، معتبراً أن الاتحاد الإنجليزي اتخذ الموقف الصحيح تجاه إنفانتينو.

وتطرق الرئيس التنفيذي للدوري الإنجليزي إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة في فيفا، قائلاً إن أي مرشح توافقي قد يظهر لمنافسة إنفانتينو ينبغي أن يضع إصلاح الاتحاد الدولي على رأس أولوياته، بما في ذلك إعادة النظر في دور رئيس فيفا وطريقة تعامله مع مثل هذه الملفات.