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الرياضة رياضة عالمية

إنفانتينو يقترح استشارة الاتحادات لإصلاح حوكمة «فيفا»

رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» جاني إنفانتينو (أ.ف.ب)
رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» جاني إنفانتينو (أ.ف.ب)
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إنفانتينو يقترح استشارة الاتحادات لإصلاح حوكمة «فيفا»

رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» جاني إنفانتينو (أ.ف.ب)
رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» جاني إنفانتينو (أ.ف.ب)

اقترح رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جاني إنفانتينو، الاثنين، إجراء «مشاورات» مع الاتحادات الوطنية بهدف إصلاح حوكمة الهيئة الكروية الأعلى في العالم، وذلك في رسالة وجهها إلى الاتحادات الأعضاء الـ211، حصلت وكالة الصحافة الفرنسية على نسخة منها.

وكتب إنفانتينو: «سأقترح أن ينظم مجلس (فيفا) مشاورات مباشرة ومنظمة ومحددة زمنياً مع الاتحادات القارية والاتحادات الأعضاء والأطراف المعنية، بشأن سبل تعزيز عمليات صنع القرار في (فيفا)».

وأضاف المسؤول السويسري-الإيطالي: «ستتيح هذه المشاورات تقديم مقترحات دقيقة بشأن إشراك الهيئات المؤسساتية في مرحلة مبكرة، والأدوار المنوطة بكل من الرئيس والمكتب والمجلس والكونغرس، فضلاً عن الوسائل العملية لتعزيز الشفافية والمشاركة والمساءلة في المبادرات الاستراتيجية الكبرى».

ويقترح إنفانتينو دراسة المقترحات الأولية خلال اجتماع مجلس «فيفا» المقرر في 15 أكتوبر (تشرين الأول)، موضحاً أن «المساهمات الخطية التي ستُرسل لاحقاً، ولكن ضمن مهلة معقولة، ستُدرس بطبيعة الحال أيضاً».

وأضاف: «وأي تعديل للنظام الأساسي قد ينتج عن ذلك سيُعرض لاحقاً على الكونغرس للنظر فيه والموافقة عليه وفق الإجراءات المعتمدة».

وتأتي هذه المبادرة في وقت يواجه فيه رئيس «فيفا»، المرشح لولاية جديدة في مارس (آذار) المقبل، ضغوطاً كبيرة، بعدما قاد من دون تشاور مشروعاً لإنشاء شركة تجارية مفتوحة أمام مستثمرين من القطاع الخاص، تُنقل إليها أصول تابعة لـ«فيفا»، بينها كأس العالم.

واضطر إنفانتينو في نهاية المطاف إلى سحب المشروع الذي أطلق عليه اسم «فيفا فوروورد إنتربرايز»، بعدما واجه معارضة شديدة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، واتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف)، والاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

ورغم سحب المشروع، يواصل «يويفا» الضغط على إنفانتينو، مطالباً برحيله.

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الرياضة رياضة عالمية

لاعب التنس فونسيكا يعلن توقفه مؤقتاً عن اللعب

لاعب التنس البرازيلي جواو فونسيكا (رويترز)
لاعب التنس البرازيلي جواو فونسيكا (رويترز)
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لاعب التنس فونسيكا يعلن توقفه مؤقتاً عن اللعب

لاعب التنس البرازيلي جواو فونسيكا (رويترز)
لاعب التنس البرازيلي جواو فونسيكا (رويترز)

سيأخذ البرازيلي جواو فونسيكا استراحة للتعافي بدنيا ونفسيا، وفق ما أعلن المصنف الـ28 عالميا، الإثنين، بعدما عانى خلال الموسم الحالي سلسلة من الإصابات.

وأوضح اللاعب البالغ 20 عاما، وأحد أبرز المواهب الشابة الواعدة في رابطة محترفي كرة المضرب (أيه تي بي)، عبر حسابه على «إنستغرام»: «بذلت جهدا كبيرا للعودة والدفاع عن ألوان البرازيل في كأس ديفيز، لكنني ما زلت بحاجة إلى مزيد من الوقت».

وكان فونسيكا قد غاب عن بطولة الولايات المتحدة المفتوحة بسبب آلام في البطن، قبل أن يعود نهاية الأسبوع الماضي للمشاركة في فوز البرازيل على سويسرا (3-1) في كأس ديفيز.

وفاز فونسيكا، الجمعة، على السويسري دومينيك ستريكر 4-6، 6-3، 6-2.

وقال ابن مدينة ريو دي جانيرو: «كان هذا العام صعبا جدا بالنسبة إليّ. أبعدتني إصابات عديدة عن بطولات مهمة، ومنعتني من اللعب بالطريقة التي كنت أتمناها».

وأضاف: «تحدثت مطولا مع فريقي، وتوصلنا إلى أن أفضل ما يمكن فعله حاليا هو الانتباه إلى كل الإشارات التحذيرية، ومنح جسدي وعقلي بعض الوقت للراحة، وعدم المشاركة في الدورات الآسيوية».

وبذلك، استبعد فونسيكا مشاركته في دورة طوكيو لـ 500 نقطة، المقررة من 30 سبتمبر (أيلول) إلى 6 أكتوبر (تشرين الأول)، ودورة شنغهاي للماسترز للألف نقطة، المقررة من 7 إلى 18 أكتوبر (تشرين الأول).

وكان اللاعب البرازيلي قد عانى في بداية العام مشاكل متكررة في الظهر، أدت إلى خروجه من الدور الأول في بطولة أستراليا المفتوحة.

ورغم الإصابات المتكررة، عاش فونسيكا لحظات لافتة هذا الموسم، أبرزها فوزه على الأسطورة الصربي نوفاك ديوكوفيتش في الدور الثالث من بطولة رولان غاروس التي بلغ فيها الدور ربع النهائي، كما وصل إلى الدور الثالث في بطولة ويمبلدون.

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الرياضة تنس رياضية برازيلية البرازيل
الرياضة رياضة عالمية

نجم الـ«إن بي إيه» الفرنسي نيكولا باتوم يعتزل عن 37 عاماً

الفرنسي نيكولا باتوم يعلن اعتزاله كرة السلة (أ.ف.ب)
الفرنسي نيكولا باتوم يعلن اعتزاله كرة السلة (أ.ف.ب)
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نجم الـ«إن بي إيه» الفرنسي نيكولا باتوم يعتزل عن 37 عاماً

الفرنسي نيكولا باتوم يعلن اعتزاله كرة السلة (أ.ف.ب)
الفرنسي نيكولا باتوم يعلن اعتزاله كرة السلة (أ.ف.ب)

أعلن الفرنسي نيكولا باتوم، وصيف بطل أولمبياد كرة السلة مرتين مع منتخب بلاده عامي 2021 و2024، اعتزاله اللعب، الاثنين، بعد مسيرة حافلة امتدت خصوصاً على مدى 18 موسماً في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (إن بي إيه)، وفقاً لمقطع فيديو نشره عبر حسابه على «إنستغرام».

وباتوم، الملقب بـ«باتمان»، الذي يبلغ 37 عاماً، تدرّج في بونت - ليفيك بمنطقة نورماندي، وتألق مع نادي لومان في دوري الدرجة الأولى الفرنسي، قبل أن يعبر المحيط الأطلسي ويخوض مسيرة طويلة في الدوري الأميركي مع أندية بورتلاند ترايل بلايزرز وشارلوت هورنتس وفيلادلفيا سيفنتي سيكسرز ولوس أنجليس كليبرز، خاض خلالها أكثر من 1200 مباراة.

ويحمل القائد السابق لمنتخب «الزرق» أيضاً لقب بطل أوروبا عام 2013، كما أحرز المركز الثالث في كأس العالم مرتين، عامي 2014 و2019.

وقال باتوم في مقطع فيديو صُوّر جزء منه برفقة نجله في مسقط رأسه بونت - ليفيك: «أبي انتهى من لعب كرة السلة»، مستحضراً «18 عاماً في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين» و«15 عاماً مع منتخب فرنسا».

وأضاف: «قررت اعتزال كرة السلة لأنني أرغب في العودة إلى المنزل (...) وترك مكاني للآخرين، لأنني أخذت وقتي الكافي».

وتابع: «عندما تلعب كرة السلة بقدر ما لعبتها أنا، عليك أن تعرف متى تتوقف في لحظة معينة»، موضحاً أنه اختار نشر المقطع في 21 سبتمبر (أيلول)، وهو تاريخ وفاة والده على ملعب لكرة السلة.

واستطرد: «لسوء الحظ، أنهى مسيرته بطريقة لم يخترها، وأنا كنت في المدرجات».

وفي مسيرته التي جعلته أحد أبرز لاعبي كرة السلة الفرنسية، خاض باتوم نهائيين أولمبيين؛ أولهما في طوكيو عام 2021، والثاني في باريس عام 2024.

وفي اليابان، دخل اسمه تاريخ المنتخب الفرنسي بعدما نفذ تصدياً رائعاً في الثواني الأخيرة من المباراة أمام سلوفينيا، ليحسم تأهل بلاده إلى النهائي، بعد الفوز 90 - 89.

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الرياضة كرة السلة دوري السلة الأميركي فرنسا
الرياضة رياضة عالمية

«فورمولا 1»: تقليص مدة السباقات اعتباراً من الموسم المقبل

تقليص مدة سباقات «الفورمولا 1» اعتباراً من الموسم المقبل (إ.ب.أ)
تقليص مدة سباقات «الفورمولا 1» اعتباراً من الموسم المقبل (إ.ب.أ)
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TT

«فورمولا 1»: تقليص مدة السباقات اعتباراً من الموسم المقبل

تقليص مدة سباقات «الفورمولا 1» اعتباراً من الموسم المقبل (إ.ب.أ)
تقليص مدة سباقات «الفورمولا 1» اعتباراً من الموسم المقبل (إ.ب.أ)

أجرى الاتحاد الدولي للسيارات (فيا) تعديلات على قوانين «الفورمولا 1»، تشمل تقليص مسافة سباقات الجائزة الكبرى، والتراجع عن بعض التعديلات المقترحة على علب التروس، بحسب ما أعلن الاثنين.

واجتمعت لجنة «الفورمولا 1» التابعة لـ«فيا» في لندن لتأكيد الإصلاحات المقرر تطبيقها اعتباراً من الموسم المقبل.

وقررت اللجنة تقليص مسافة السباقات من 305 كيلومترات إلى 290 كيلومتراً؛ أي ما يعادل، وفق حساباتها، لفتَين أو ثلاث لفات أقل في كل سباق.

وأوضح «فيا» و«الفورمولا 1»، في بيانين منفصلين، أن هذا التقليص جاء كنتيجة حتمية لقرار سابق بخفض معدل تدفق الوقود في المحركات.

كما قررت اللجنة إلغاء خطط اعتماد علب تروس موحدة، أو ما يُعرف بـ«التجانس»، وذلك بهدف «الحفاظ على حرية تطوير المورّدين».

وعدّلت اللجنة أيضاً القواعد المتعلقة بالحد الأقصى الثابت لمدة السباق، البالغ ثلاث ساعات، في حال تأثر السباقات بتوقفات بسبب الأمطار، لـ«ضمان حصول المشجعين على أفضل فرصة ممكنة للاستمتاع بسباق كامل في حال حدوث اضطرابات».

وأشار بيان «فيا» إلى أن اللجنة أدخلت أيضاً تعديلات على اللوائح الرياضية والمالية لهذا الموسم، من دون تقديم تفاصيل عنها.

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