إنفانتينو يقترح استشارة الاتحادات لإصلاح حوكمة «فيفا»

اقترح رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جاني إنفانتينو، الاثنين، إجراء «مشاورات» مع الاتحادات الوطنية بهدف إصلاح حوكمة الهيئة الكروية الأعلى في العالم، وذلك في رسالة وجهها إلى الاتحادات الأعضاء الـ211، حصلت وكالة الصحافة الفرنسية على نسخة منها.

وكتب إنفانتينو: «سأقترح أن ينظم مجلس (فيفا) مشاورات مباشرة ومنظمة ومحددة زمنياً مع الاتحادات القارية والاتحادات الأعضاء والأطراف المعنية، بشأن سبل تعزيز عمليات صنع القرار في (فيفا)».

وأضاف المسؤول السويسري-الإيطالي: «ستتيح هذه المشاورات تقديم مقترحات دقيقة بشأن إشراك الهيئات المؤسساتية في مرحلة مبكرة، والأدوار المنوطة بكل من الرئيس والمكتب والمجلس والكونغرس، فضلاً عن الوسائل العملية لتعزيز الشفافية والمشاركة والمساءلة في المبادرات الاستراتيجية الكبرى».

ويقترح إنفانتينو دراسة المقترحات الأولية خلال اجتماع مجلس «فيفا» المقرر في 15 أكتوبر (تشرين الأول)، موضحاً أن «المساهمات الخطية التي ستُرسل لاحقاً، ولكن ضمن مهلة معقولة، ستُدرس بطبيعة الحال أيضاً».

وأضاف: «وأي تعديل للنظام الأساسي قد ينتج عن ذلك سيُعرض لاحقاً على الكونغرس للنظر فيه والموافقة عليه وفق الإجراءات المعتمدة».

وتأتي هذه المبادرة في وقت يواجه فيه رئيس «فيفا»، المرشح لولاية جديدة في مارس (آذار) المقبل، ضغوطاً كبيرة، بعدما قاد من دون تشاور مشروعاً لإنشاء شركة تجارية مفتوحة أمام مستثمرين من القطاع الخاص، تُنقل إليها أصول تابعة لـ«فيفا»، بينها كأس العالم.

واضطر إنفانتينو في نهاية المطاف إلى سحب المشروع الذي أطلق عليه اسم «فيفا فوروورد إنتربرايز»، بعدما واجه معارضة شديدة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، واتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف)، والاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

ورغم سحب المشروع، يواصل «يويفا» الضغط على إنفانتينو، مطالباً برحيله.