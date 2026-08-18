غوميز: أتحمل مسؤولية خروج الخليج من كأس الملك

حمّل البرتغالي جوزيه غوميز، مدرب الخليج، نفسه مسؤولية الخسارة أمام الأخدود بثنائية نظيفة في كأس الملك، مؤكداً عدم رضاه عن المستوى الذي ظهر به فريقه خلال المباراة، رغم الفرص التي أتيحت له على مدار الشوطين.
وقال غوميز في المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «لم تكن مباراة جيدة بالنسبة لنا. أتيحت لنا بعض الفرص خلال شوطي المباراة، لكننا لم ننجح في استثمارها والتسجيل منها، كما أننا لم نظهر بالمستوى الذي كان يفترض أن نقدمه».
وأضاف: «دخلنا الشوط الثاني ونحن متأخرون بهدف، وكانت لدينا القدرة على إظهار ردة فعل والعودة إلى المباراة، لكن ذلك لم يحدث. تحدثت مع اللاعبين وأبلغتهم بأنني غير سعيد بما قدمناه، وأنا أتحمل مسؤولية النتيجة والاختيارات».
ورداً على سؤال خاص لـ«الشرق الأوسط» بشأن غياب عدد من اللاعبين الأساسيين، وما إذا كان قرار إراحتهم مرتبطاً بمواجهة الشباب السبت، أوضح غوميز أن ضغط المباريات دفعه إلى إجراء تغييرات على تشكيلته، وقال: «نخوض خمس مباريات خلال 14 يوماً، ولذلك قررت إراحة اللاعبين الذين شاركوا في المباراة السابقة أمام التعاون، حتى يحصلوا على وقت كافٍ للاستشفاء».
وتابع مدرب الخليج: «اعتمدنا على لاعبين آخرين من البدلاء، إلى جانب عدد من اللاعبين الشباب وصغار السن، ومن الضروري أن نمنحهم فرصة المشاركة».