غوميز: أتحمل مسؤولية خروج الخليج من كأس الملك

أرجع آرثر باباس، مدرب الاتفاق، خروج فريقه من كأس الملك عقب الخسارة أمام الجبلين بهدف دون مقابل، إلى تراجع الطاقة والرغبة في الشوط الأول، وعدم استغلال الفرص التي أتيحت لفريقه بعد تحسن أدائه في الشوط الثاني، فيما أكد فيليب غوفيا، مدرب الجبلين، أن فريقه درس منافسه جيداً وعمل على استغلال نقاط ضعفه لتحقيق الانتصار والعبور إلى دور الـ16.

وقال باباس في المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «أبارك للمنافس الفوز. في الشوط الأول لم نقدم المستوى المطلوب من حيث الطاقة والرغبة، وربما تأثرنا بخوض مباراة قبل يومين في أجواء صعبة. في الشوط الثاني كانت رغبتنا أكبر، وصنعنا عدداً من الفرص لكننا لم نستغلها».

ورفض مدرب الاتفاق اعتبار إهدار الفرص مشكلة مستمرة لدى فريقه، وقال: «لا نعاني من مشكلة في إنهاء الفرص، ففي المباراة الماضية سجلنا عدة أهداف، لكن اليوم لم نكن موفقين في اللمسة الأخيرة، وهذا أحد أسباب عدم فوزنا بالمباراة».

وحين سُئل عن الهدف الذي اتفق عليه مع إدارة النادي قبل توقيع عقده، فضّل باباس عدم الكشف عن التفاصيل، مكتفياً بالقول: «هذا أمر خاص بيني وبين الإدارة، وبالتأكيد لن أتحدث عنه».

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول قدرته على تحقيق نتائج أفضل من الموسم الماضي في ظل التحديات المالية الحالية التي يواجهها الفريق، قال باباس: «سنرى ما سيحدث مع مرور الوقت. تركيزنا على الأمور التي نستطيع التحكم بها، والأهم الآن أن نركز على المباراة المقبلة».

فيليب غوفيا (الشرق الأوسط)

من جانبه، أبدى البرتغالي فيليب غوفيا، مدرب الجبلين، سعادته بالانتصار والتأهل، مؤكداً أن التحضير الجيد للمواجهة ومعرفة نقاط القوة والضعف لدى الاتفاق كانا من مفاتيح الفوز.

وقال غوفيا: «كنا نعرف أننا سنواجه فريقاً قوياً يملك أسماء وإمكانات أكبر، لكننا عملنا بشكل جيد جداً من أجل تحقيق الفوز، وحللنا نقاط القوة والضعف لدى المنافس، وحددنا الجوانب التي يمكن استغلالها ونجحنا في ذلك».

وأهدى مدرب الجبلين الانتصار إلى جماهير فريقه، مضيفاً: «أبارك لجماهيرنا ونهديهم هذا الفوز، فقد كنا نرغب في إسعادهم. ودائماً ما أؤكد للاعبين أننا نريد بناء فريق قوي ومتماسك يعمل ككتلة واحدة».

ورغم أهمية التأهل في كأس الملك، شدد غوفيا على أن تركيز فريقه تحول مباشرة إلى انطلاق منافسات الدوري، وقال: «المباراة المقبلة أهم بالنسبة لنا من مباراة اليوم، لأنها ستكون بداية مشوارنا في الدوري. والآن الأهم هو الاستشفاء والاستعداد بشكل جيد لها».

وعن مواجهة العلا في الجولة الأولى، قال مدرب الجبلين: «أمامنا تحديات كبيرة هذا الموسم، وفي حائل يجب أن نكون أقوى وسط جماهيرنا. الضغط جزء من كرة القدم، وسنواجه فريقاً قوياً جداً في الجولة الأولى أمام العلا، لكن هدفنا الوحيد هو تحقيق الفوز».