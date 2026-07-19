«دورة باشتاد»: روبليف يتوج بلقبه الأول منذ 17 شهراً

ألفاريز... حلم برشلونة يصطدم بعناد أتلتيكو

لا يزال ملف انتقال الأرجنتيني خوليان ألفاريز إلى برشلونة أحد أكثر ملفات سوق الانتقالات الصيفية إثارة، بعدما تمسك النادي الكاتالوني بخطته للتعاقد مع مهاجم أتلتيكو مدريد، رغم الموقف المتشدد الذي أعلنه مسؤولو النادي العاصمي في الأيام الأخيرة.

وبحسب صحيفة «سبورت» الإسبانية، فإن إدارة برشلونة لا تنظر إلى تصريحات ميغيل أنخيل جيل مارين، الرئيس التنفيذي لأتلتيكو مدريد، باعتبارها نهاية للمفاوضات، بل تعتبرها جزءاً من استراتيجية تفاوضية تهدف إلى رفع قيمة اللاعب وإظهار تمسك النادي به، خاصة بعد المستويات المميزة التي قدمها مع منتخب الأرجنتين خلال كأس العالم.

وكان جيل مارين قد أكد بصورة قاطعة أن أتلتيكو رفض بالفعل عروضاً بلغت 100 مليون يورو، ولن يوافق على بيع ألفاريز حتى مقابل 150 أو 200 مليون يورو، مشدداً على أن النادي يعتبره حجر الأساس في مشروعه الرياضي للمواسم المقبلة.

في المقابل، يتمسك برشلونة بقناعته بأن الصفقة لم تُغلق بعد. وتشير تقارير صحافية إسبانية إلى وجود توافق كامل بين المدير الرياضي ديكو والمدرب الألماني هانز فليك على أن ألفاريز هو الخيار الأول لقيادة هجوم الفريق في مرحلة ما بعد روبرت ليفاندوفسكي، لما يتمتع به من قدرة على اللعب في مركز رأس حربة أو مهاجم متحرك، إضافة إلى انسجامه المتوقع مع لامين يامال وبقية عناصر الخط الأمامي.

رئيس برشلونة خوان لابورتا أكد بدوره أن النادي تقدم بالفعل بعرض رسمي إلى أتلتيكو مدريد، موضحاً أن العرض لن يبقى مطروحاً إلى ما لا نهاية، وأن إدارة برشلونة لن تنتظر رداً مفتوحاً، بل ستتحول إلى أهداف أخرى إذا استمرت المفاوضات في طريق مسدود. كما كشف أن ديكو يتابع الملف منذ فترة طويلة، وأن رغبة اللاعب في ارتداء قميص برشلونة معروفة داخل النادي الكاتالوني منذ أيامه في مانشستر سيتي.

وتضيف تقارير صحيفة «موندو ديبورتيفو» أن برشلونة وضع نهاية بطولة كأس العالم موعداً مفصلياً لإعادة فتح باب التفاوض، على أمل أن يكون أتلتيكو قد حدد بديلاً مناسباً للمهاجم الأرجنتيني، وهو ما قد يسهل المفاوضات بين الطرفين. كما أشارت الصحيفة إلى أن الإدارة الكاتالونية تراهن على رغبة اللاعب الشخصية في خوض التجربة داخل ملعب كامب نو دون الدخول في مغامرة مالية قد تؤثر على استقرار النادي.

في الوقت نفسه، تحدثت تقارير إعلامية، بينها صحيفة «ذا صن»، عن اهتمام آرسنال أيضاً بضم ألفاريز، إلا أن برشلونة يظل الوجهة المفضلة للاعب وفقاً لتلك التقارير، بينما يفضل أتلتيكو، إذا اضطر للبيع، انتقاله إلى خارج الدوري الإسباني لتجنب تدعيم منافس مباشر.

ورغم التصعيد الإعلامي بين الناديين، لا يزال برشلونة يعتقد أن رغبة اللاعب قد تصبح العامل الأكثر تأثيراً في المرحلة المقبلة، خاصة إذا كرر موقفه بعد نهاية كأس العالم، وهو ما قد يزيد الضغوط على إدارة أتلتيكو للجلوس إلى طاولة المفاوضات. لكن في المقابل، تؤكد إدارة النادي المدريدي أنها لا تنوي التخلي عن أحد أهم نجومها مهما بلغت قيمة العروض، معتبرة أن المشروع الرياضي لا يقل أهمية عن المقابل المالي.

ويبلغ خوليان ألفاريز من العمر 26 عاماً، وبدأ مسيرته مع ريفر بليت الأرجنتيني، حيث تألق بصورة لافتة وقاد الفريق للفوز بعدة بطولات محلية وقارية قبل انتقاله إلى مانشستر سيتي في صيف 2022. وخلال موسمين مع الفريق الإنجليزي، توج بالدوري الإنجليزي الممتاز، وكأس الاتحاد الإنجليزي، ودوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبية، وكأس العالم للأندية، قبل انتقاله إلى أتلتيكو مدريد في صفقة ضخمة خلال صيف 2024.

وعلى الصعيد الدولي، يعد ألفاريز أحد أبرز عناصر الجيل الذهبي للمنتخب الأرجنتيني، إذ ساهم في التتويج بكأس العالم 2022، كما أحرز لقب كوبا أميركا، وواصل تألقه في مونديال 2026، ليعزز مكانته بوصفه واحداً من أفضل المهاجمين في العالم، وهو ما يفسر تمسك برشلونة بالتعاقد معه وتمسك أتلتيكو بالإبقاء عليه في الوقت نفسه.