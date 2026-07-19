«دورة أثينا»: كرايتشيكوفا تحرز لقبها الأول منذ «ويمبلدون 2024»

أحرزت التشيكية باربورا كرايتشيكوفا، المصنفة 38 عالمياً، لقبها الأول منذ بطولة ويمبلدون عام 2024، بفوزها على اليونانية ماريا ساكاري 7 - 6 (7 - 5) و6 - 3 الأحد، في نهائي دورة أثينا لكرة المضرب (250 نقطة).

واحتاجت ابنة الثلاثين عاماً إلى ساعة و43 دقيقة كي تحسم المواجهة وتفوز بلقبها التاسع، بينها بطولة «رولان غاروس» عام 2021، بعدما عادت من بعيد في المجموعة الأولى وعوضت تخلفها 1 - 4 في طريقها لحسمها بشوط فاصل.

وعادت التشيكية لتخسر إرسالها في المجموعة الثانية، إلا أنها عادت بقوة لتحسمها 6 - 3، حارمة ساكاري من لقبها الأول منذ نحو 3 أعوام، تحديداً منذ دورة «غوادالاخارا الألف نقطة» عام 2023، حين أحرزت لقبها الثاني فقط.

وتعود دورة أثينا إلى الروزنامة بعد غياب منذ 1990، وقد منيت ساكاري بالمصير نفسه لوالدتها أنغيليكي كانيلوبولو التي خسرت نهائي النسخة الأولى عام 1986 أمام الألمانية سيلفيا هانيكا.