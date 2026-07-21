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«أستراليا المفتوحة» تحدّ من التذاكر الرخيصة بعد أزمة الازدحام

كارلوس ألكاراس كان آخر الفائزين ​بلقب «فردي الرجال» (د.ب.أ)
كارلوس ألكاراس كان آخر الفائزين ​بلقب «فردي الرجال» (د.ب.أ)
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«أستراليا المفتوحة» تحدّ من التذاكر الرخيصة بعد أزمة الازدحام

كارلوس ألكاراس كان آخر الفائزين ​بلقب «فردي الرجال» (د.ب.أ)
كارلوس ألكاراس كان آخر الفائزين ​بلقب «فردي الرجال» (د.ب.أ)

ستفرض «دورة أستراليا المفتوحة للتنس» لأول مرة حدوداً ​يومية على التذاكر الرخيصة للبطولة الكبرى، بعد أن أثرت طوابير الانتظار الطويلة والازدحام سلباً على بطولة العام الحالي في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وأعلن «الاتحاد الأسترالي للتنس» المسؤول عن تنظيم البطولة، الثلاثاء، أنه ‌سيضع حداً ​أقصى ‌لعدد «تذاكر دخول ​الملاعب» التي تبلغ ⁠قيمتها 49 دولاراً أسترالياً (34 دولاراً أميركياً) خلال الأسبوع الأول من القرعة الرئيسية؛ إذ يتوقع أن يكون الطلب أقوى من أي وقت مضى في 2027.

وقال ⁠«الاتحاد» في بيان: «يعكس هذا ‌القرار الشعبية ‌المتنامية لـ(دورة أستراليا المفتوحة)، وسيساعد ​على ضمان ‌تمكن الجماهير من الاستفادة القصوى من ‌كل ما يُقدم في منطقة البطولة».

وتسمح تذاكر دخول الملاعب لحامليها بالتنقل بين المباريات خارج الملاعب الرئيسية ‌في «ملبورن بارك»، وهي تحظى بشعبية كبيرة بين المشجعين العاديين. ومع ذلك، ⁠فقد أدى ⁠الارتفاع الحاد في أعداد الحضور خلال السنوات القليلة الماضية إلى طوابير طويلة لدخول الملاعب، وأثار مخاوف بشأن تراجع تجربة المشجعين.

وحضر رقم قياسي بلغ مليوناً و368 ألفاً و43 مشجعاً بطولة العام الحالي على مدار 3 أسابيع، وقد شهدت فوز كارلوس ألكاراس ​بلقب «فردي الرجال»، ​وإيلينا ريباكينا بلقب «فردي السيدات».

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