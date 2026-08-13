«دورة مونتريال»: حامل اللقب شيلتون يواجه مواطنه ناكاشيما في النهائي

تجاوز حامل اللقب بن شيلتون، المصنفُ الـ10عالمياً، اصطداماً عنيفاً بلوحة إعلانية عند مؤخرة الملعب، في طريقه لبلوغ نهائي «دورة مونتريال لماسترز الألف نقطة» في كرة المضرب بكندا، وذلك على حساب مواطنه الأميركي ليرنر تيين، المصنف الـ19، بنتيجة 6 - 2 و6 - 3 في نصف النهائي الأربعاء.

وسيحاول شيلتون، المُتوّجُ بهذه البطولة العام الماضي في تورونتو، تحقيق اللقب لثاني مرة توالياً عندما يواجه مواطنه براندون ناكاشيما في نهائي الخميس.

وفاز ناكاشيما، المصنفُ الـ31 عالمياً، على مفاجأة البطولة الإسباني رافاييل خودار (المصنف الـ15) 7 - 6 (7 - 3) و6 - 4، بالغاً بذلك أول نهائي له في إحدى دورات «الماسترز».

وكان آخر أميركيين تنافسا على لقب إحدى «دورات ماسترز الألف نقطة» هما آندي روديك وماردي فيش عام 2003 في سينسيناتي بولاية أوهايو الأميركية.

وخلال المجموعة الثانية، تلقى شيلتون العلاج لوقف نزف في مرفقه الأيسر وعند زاوية الأصابع.

وتجاوز اللاعب، البالغ 23 عاماً، هذا الإزعاج لينتقم من تيين الذي تغلّب عليه في المواجهتين السابقتين.

وقال شيلتون: «نجحت في تنفيذ 4 عمليات رد إرسال جيدة بعد التوقف، ولم أكن أشعر بأي شيء سوى وخزة الدواء».

وأضاف أن تيين «قادر على جعلك تركض في كل أنحاء الملعب. كان عليّ أن ألعب بذكاء. سيكون النهائي معركة حقيقية، وسأبذل كل ما في وسعي».

ويطمح شيلتون إلى إحراز لقبه الرابع هذا الموسم، بعدما تُوّج بـ3 ألقاب على 3 أرضيات مختلفة: على الملاعب الصلبة في دالاس الأميركية، وعلى الملاعب الترابية في ميونيخ الألمانية، وعلى الملاعب العشبية في شتوتغارت كذلك.

وتغلّب حامل اللقب على ناكاشيما في جميع مواجهاتهما الـ5، بما في ذلك في تورونتو العام الماضي.

واحتاج ناكاشيما، البالغ 25 عاماً، إلى القتال لمدة ساعتين، منها 66 دقيقة في المجموعة الثانية، للتغلُّب على خودار البالغ 19 عاماً.

ونجح الإسباني الذي بلغ «نهائي واشنطن» في مطلع أغسطس (آب) الحالي والمرشح لدخول قائمة «الـ10 الأوائل عالمياً» قريباً، في إنقاذ 4 كرات لحسم المباراة، قبل إطلاق منافسه إرسالاً ساحقاً في فرصته الخامسة منهياً المواجهة، في ختام شوط أخير شهد 6 حالات تعادل واستمر أكثر من 10 دقائق.

وعلّق ناكاشيما: «كان ذلك الشوط الأخير مجنوناً. كانت المباراة متقاربة للغاية. كان علينا نحن الاثنين أن نواصل القتال».

وأضاف: «كنت محظوظاً لأنني وضعت إرسالاتي في أماكن جيدة، وقد أثمر ذلك اليوم. أنا سعيد لأنني تمكنت من الخروج بالفوز».

ويخوض ناكاشيما أول نهائي له في «دورات الماسترز» بثقة متنامية، سواء على مستوى الإرسال والضربات الأمامية.

وقال: «ألعب بثقة كبيرة وأضرب الكرة بحرية كاملة في كل نقطة. عندما أوجه الضربة بشكل جيد، فإن الضربة الأمامية تُعدّ من أفضل أسلحتي. أنا سعيد لأنها أثمرت اليوم».

وسيخوض ناكاشيما النهائي الـ5 في مسيرته، والأهم بفارق كبير عن سابقيه، إذ لم يسبق له أن بلغ نهائياً في دورة تتجاوز فئة 250 نقطة.