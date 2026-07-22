الرشيدي يهجر أوروبا… ويعود من بوابة الخلود

علمت مصادر «الشرق الأوسط» أن اللاعب السعودي محمد الرشيدي بات على أعتاب العودة إلى الدوري السعودي للمحترفين، بعدما اقترب من إنهاء إجراءات التعاقد مع نادي الخلود، بعد رحلة احترافية خاضها في أكثر من محطة أوروبية على مدى السنوات الأربع الماضية.

وحسب المصادر ذاتها، فإن إدارة الخلود أبدت اهتماماً واضحاً بضم اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً، والذي يعد أحد أبرز نماذج برنامج الابتعاث السعودي لكرة القدم المعروف باسم «صقور المستقبل».

وبدأ الرشيدي مشواره الكروي في أكاديمية نادي أُحد قبل أن يتم اختياره للمشاركة في البرنامج الذي أتاح له خوض تجربة احترافية مبكرة خارج المملكة.

ووقّع اللاعب في فبراير (شباط) 2022 عقده الأول مع نادي سلافيا براغ ب التشيكي، وهي المحطة التي شكّلت انطلاقته نحو الاحتراف الأوروبي.

ومن التشيك، انتقل الرشيدي إلى اليونان في سبتمبر (أيلول) 2023 ليرتدي قميص باوك بي، قبل أن يخوض تجربة أخرى مع نادي كافالا مطلع عام 2024.

وشهد صيف العام ذاته محطة مفصلية في مسيرته حين انضم إلى نادي بانسيرايكوس، الذي خاض معه تجربة لافتة جعلته أول لاعب سعودي في التاريخ يشارك بشكل أساسي في الدوري اليوناني الممتاز.

وفي صيف 2025، انتقل الرشيدي إلى الدوري البلجيكي موقِّعاً مع نادي باترو كونينكليكي ايسدن ماسميشيلين، في محطته الأوروبية الخامسة قبل ان يقرر العودة إلى الدوري السعودي عبر بوابة الخلود.