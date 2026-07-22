عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
12:7 دقيقه
الرياضة رياضة سعودية

الرشيدي يهجر أوروبا… ويعود من بوابة الخلود

محمد الرشيدي (نادي باترو البلجيكي)
محمد الرشيدي (نادي باترو البلجيكي)
TT
TT

الرشيدي يهجر أوروبا… ويعود من بوابة الخلود

محمد الرشيدي (نادي باترو البلجيكي)
محمد الرشيدي (نادي باترو البلجيكي)

علمت مصادر «الشرق الأوسط» أن اللاعب السعودي محمد الرشيدي بات على أعتاب العودة إلى الدوري السعودي للمحترفين، بعدما اقترب من إنهاء إجراءات التعاقد مع نادي الخلود، بعد رحلة احترافية خاضها في أكثر من محطة أوروبية على مدى السنوات الأربع الماضية.

وحسب المصادر ذاتها، فإن إدارة الخلود أبدت اهتماماً واضحاً بضم اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً، والذي يعد أحد أبرز نماذج برنامج الابتعاث السعودي لكرة القدم المعروف باسم «صقور المستقبل».

وبدأ الرشيدي مشواره الكروي في أكاديمية نادي أُحد قبل أن يتم اختياره للمشاركة في البرنامج الذي أتاح له خوض تجربة احترافية مبكرة خارج المملكة.

ووقّع اللاعب في فبراير (شباط) 2022 عقده الأول مع نادي سلافيا براغ ب التشيكي، وهي المحطة التي شكّلت انطلاقته نحو الاحتراف الأوروبي.

ومن التشيك، انتقل الرشيدي إلى اليونان في سبتمبر (أيلول) 2023 ليرتدي قميص باوك بي، قبل أن يخوض تجربة أخرى مع نادي كافالا مطلع عام 2024.

وشهد صيف العام ذاته محطة مفصلية في مسيرته حين انضم إلى نادي بانسيرايكوس، الذي خاض معه تجربة لافتة جعلته أول لاعب سعودي في التاريخ يشارك بشكل أساسي في الدوري اليوناني الممتاز.

وفي صيف 2025، انتقل الرشيدي إلى الدوري البلجيكي موقِّعاً مع نادي باترو كونينكليكي ايسدن ماسميشيلين، في محطته الأوروبية الخامسة قبل ان يقرر العودة إلى الدوري السعودي عبر بوابة الخلود.

مواضيع
كرة القدم رياضة الدوري السعودي السعودية

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

غريزمان يحرز هدفاً في ظهوره الأول مع أورلاندو بالدوري الأميركي

رياضة عالمية أنطوان غريزمان (رويترز)

غريزمان يحرز هدفاً في ظهوره الأول مع أورلاندو بالدوري الأميركي

سجل المهاجم الفرنسي المخضرم أنطوان غريزمان هدفاً في ظهوره الأول بالدوري الأميركي للمحترفين لكرة القدم ليقود أورلاندو سيتي إلى الفوز على سان خوسيه.

«الشرق الأوسط» (نيويورك )
رياضة عالمية دييغو مارادونا (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

دموع ومشاحنات وتصرفات طفولية: لمحات من محاكمة مارادونا

كانت المحاكمة المضطربة لفريق الأطباء الذي أشرف على علاج أسطورة كرة القدم الراحل الأرجنتيني دييغو مارادونا.

«الشرق الأوسط» (سان إيسيدرو (الأرجنتين))
رياضة عالمية لويس سواريز (إ.ب.أ)
رياضة عالمية

إنتر ميامي يهزم فاير… ويُفسد الظهور الأول لليفاندوفسكي في الدوري الأميركي

قاد الأوروغوياني المخضرم لويس سواريز فريقه إنتر ميامي إلى الفوز على ضيفه شيكاغو فاير 3-2 في غياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

«الشرق الأوسط» (ميامي)
رياضة عالمية كلاوديو تابيا (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

​​​​​​​الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم ينفي احتجاز رئيسه في الولايات المتحدة

نفى كبار مسؤولي كرة القدم في الأرجنتين بشكل قاطع تقارير أفادت بأن رئيس الاتحاد المحلي وأمين صندوقه احتُجزا وخضعا للاستجواب أثناء مغادرتهما أميركا.

«الشرق الأوسط» (بوينوس ايرس (الأرجنتين) )
رياضة عالمية وليام ساليبا من مشاركته الأخيرة مع المنتخب الفرنسي في كأس العالم 2026 (رويترز)
رياضة عالمية

آرسنال يعلن غياب مدافعه ساليبا فترة طويلة للإصابة

أعلن آرسنال بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ​أمس الأربعاء أن مدافعه والدولي الفرنسي وليام ساليبا سيغيب عن الملاعب فترة طويلة بعد تعرضه لإصابة في الظهر.

«الشرق الأوسط» (لندن )